Минстрой России наградил Саратовскую область за помощь новым регионам России

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Напомним, в прошлом году наша область взяла шефство над Сватовским районом ЛНР.С июля 2022 года из Саратова в Сватово отправили 409 тонн гуманитарных грузов. Наш регион помогал восстановить коммунальные объекты и жилые дома после обстрелов, подготовить 19 школ к новому учебному году.Для сватовских школ закупили учебную литературу на русском языке, обновили материально-техническую базу. Около 100 детей из Сватовского района отдохнули в оздоровительных лагерях нашего региона. 3200 детей получили новогодние подарки от Саратовской области.Помогать жителям подшефного района выезжали саратовские строители, спасатели, медики.В этом году Саратовская область продолжит восстанавливать инфраструктуру Сватовского района. Запланирован ремонт соцобъектов и жилого сектора, которые пострадали от обстрелов.