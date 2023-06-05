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В Саратове завершился второй этап Чемпионата России по пляжному футболу

Новости
4 июня в Саратове завершился второй этап Чемпионата России по пляжному футболу
В Саратове завершился второй этап Чемпионата России по пляжному футболу

Два первых этапа Чемпионата России по пляжному футболу прошли в Саратове, принеся немало эмоций и волнительных моментов болельщикам. Последним матчем в саратовском этапе стал матч между командами Саратова и Санкт-Петербурга.

Игра закончилась со счетом 4:7 в пользу питерской команды, которая является действующим семикратным чемпионом страны. По итогам
двух этапов Чемпионата турнирную таблицу возглавляет команда из Санкт-Петербурга.

Футболистов Саратова горячо поддержали фанаты и болельщики, на трибунах не было свободных мест.

После матча игроки фотографировались со своими фанатами и раздавали автографы.

Для Саратова праздник футбола завершен.
Следующие этапы Чемпионата России пройдут в Санкт-Петербурге, финал - в Москве.