В Саратове завершился второй этап Чемпионата России по пляжному футболу

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Два первых этапа Чемпионата России по пляжному футболу прошли в Саратове, принеся немало эмоций и волнительных моментов болельщикам. Последним матчем в саратовском этапе стал матч между командами Саратова и Санкт-Петербурга.Игра закончилась со счетом 4:7 в пользу питерской команды, которая является действующим семикратным чемпионом страны. По итогамдвух этапов Чемпионата турнирную таблицу возглавляет команда из Санкт-Петербурга.Футболистов Саратова горячо поддержали фанаты и болельщики, на трибунах не было свободных мест.После матча игроки фотографировались со своими фанатами и раздавали автографы.Для Саратова праздник футбола завершен.Следующие этапы Чемпионата России пройдут в Санкт-Петербурге, финал - в Москве.