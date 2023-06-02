ЦИПР ежегодно объединяет ведущих участников ИТ-отрасли и цифровой экономики

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В рабочей поездке его сопровождали заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства РФ-Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и другие официальные лица.Перед началом мероприятия гости ознакомились с лучшими российскими технологиями и разработками, представленными на выставочных стендах.В ходе сессии участники обсудили реализацию решений, принятых по итогам пленарного заседания ЦИПР-2022 и затронули различные аспекты импортозамещения программного обеспечения, информационной безопасности, цифровизации промышленности, госсектора, науки и образования, транспорта, туризма, ЖКХ и строительства, сферы подготовки кадров для сектора ИТ.Выступая на пленарном заседании, Михаил Мишустин отметил, что «сегодня время уникальных возможностей и больших свершений. Я призываю всех действовать активнее, внедрять результаты отечественных исследований разработок. Пассивность сейчас, как никогда, губительна и требуются смелые неординарные инициативы, которые помогут в самые кратчайшие сроки достигнуть нашей стране высокого уровня цифровой зрелости. При этом крайне важно находиться на шаг впереди по всем ключевым направлениям индустриального развития, стараться не догонять, а задавать свои стандарты для технологии товаров, сервисов, определяя новое качество жизни людей. Это, конечная цель, на которую мы должны вместе с вами ориентироваться».По мнению Игоря Комарова, «ЦИПР - это не только площадка для обмена мнениями, но и для разработки практических решений, которые начинают внедряться в жизнь. Глава государства обозначил цифровую трансформацию в числе пяти национальных целей развития нашей страны до 2030 года. В условиях беспрецедентного санкционного давления достижение данной цели особенно важно: это будет одновременно способствовать повышению эффективности работы предприятий и достижению технологической независимости России в целом. Предприятия в регионах нашего округа в разной степени внедряют у себя новые цифровые технологии для импортозамещения, автоматизации и роботизации процессов. Безусловно, этот вектор развития будет продолжен уже с учетом новых задач, обозначенных здесь, на ЦИПРе, руководством страны».ЦИПР ежегодно объединяет ведущих участников ИТ-отрасли и цифровой экономики. Представители власти, крупного и среднего бизнеса, стартап-сообщества, науки и цифрового искусства объединились в одном месте, чтобы обсудить перспективные направления и точки роста цифровой независимости страны.«В текущих условиях нам важно создать экономику, ориентированную на себя и защитить цифровой суверенитет страны, поэтому прошедшая конференция является объединяющим элементом для создания цифровой и экономической независимости. В ходе пленарной сессии «Цифровая независимость промышленной России» Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам работы на ЦИПР-2023, которые направлены на государственную поддержку по стимулированию инвестиций в стартапы и ИТ-компании, упрощение доступа для разработчиков к контрактам государственных компаний — крупных отраслевых заказчиков, запуск второй волны ИТ- проектов, разработанных индустриальными центрами компетенций», – отметил министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.