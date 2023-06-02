Студенты СГЮА готовы побороться за победу в Российской студенческой весне 2024 года в Саратове

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В этом году течение четырех конкурсных дней молодые ребята представили более 1,5 тыс. творческих номеров по разным направлениям.Лучшие участники фестиваля станут артистами III Гастрольного тура победителей Российской студенческой весны. 120 призеров проекта проедут по городам, расположенным на Волге, и покажут семь концертов с совершенно новым шоу, которое создадут специально для Гастрольного тура в Год педагога и наставника.На церемонии закрытия был объявлен следующий регион, который примет XXXII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Кубок Студвесны передали губернатору Саратовской области Роману Бусаргину.«Саратов – это центр притяжения самой творческой и талантливой молодежи со всей страны, из многих иностранных государств. Он по праву считается студенческим. И когда Саратовская делегация на церемонии закрытия XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» узнала о том, что наш любимый город в следующем году примет самый грандиозный студенческий фестиваль России, то счастью и гордости не было предела! Эти эмоции нам запомнятся надолго: когда все саратовские ребята вместе с губернатором Романом Викторовичем Бусаргиным стояли на сцене, и нам – Саратову – аплодировал весь многотысячный зал»! – поделился Артём Шамшорик, студент Института прокуратуры Саратовской государственной юридической академии.В этом году на фестивале «Российская студенческая весна» в г. Перми Артём стал лауреатом II степени в номинации «Видеорепортаж».По его словам, решения о проведении РСВ в Саратове ждали очень много лет и каждый год студенты доказывали своими многочисленными творческими успехами и победами, что готовы встретить студенческую весну на гостеприимной саратовской земле.– И нет сомнений в том, что у нас фестиваль пройдет на самом высоком организационном уровне, а нашим гостям из других регионов здесь будет максимально комфортно и интересно. Это объективно подтверждается тем, что у нас только за последний год прошли такие масштабные мероприятия, как I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» и XXII молодежные Дельфийские игры России, в организации которых помогали студенты из всех вузов региона. Как говорят в Перми: «Счастье не за горами!». И мы согласны: да, оно здесь, в Саратове! Студенты СГЮА обязательно поборются за победу на Российской студвесне в нашем городе, – подчеркнул представитель студенчества.