2 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 02 июня
СГУ проведёт три матча в рамках Национальной студенческой футбольной лиги
17:40 | 02 июня
ЦИПР ежегодно объединяет ведущих участников ИТ-отрасли и цифровой экономики
17:10 | 02 июня
Студенты СГЮА готовы побороться за победу в Российской студенческой весне 2024 года в Саратове
17:10 | 02 июня
Специалисты разобрали 200 метров трамвайных путей
16:00 | 02 июня
Производство молока в Саратовской области выросло на 9,8%
15:03 | 02 июня
В июне начинается прием заявок от предпринимателей на получение субсидии по лизингу
14:31 | 02 июня
Для тысячи школьников построят современный спортивный комплекс
14:00 | 02 июня
Более 30 знаковых фестивалей Саратовской области можно посетить по Пушкинской карте в текущем году
13:52 | 02 июня
В Саратове изменится схема движения транспорта на участке улицы Усть-Курдюмской
13:01 | 02 июня
Фестиваль «Лето в движении» собрал более 500 участников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Для тысячи школьников построят современный спортивный комплекс

Новости

Губернатор области Роман Бусаргин анонсировал строительство нового современного спортивного комплекса с трибунами в гимназии № 108.

Для тысячи школьников построят современный спортивный комплекс

На объекте планируют восстановить футбольное поле, хоккейную коробку. Кроме того, появится оборудование для сдачи нормативов ГТО, многофункциональная площадка для игры в баскетбол, волейбол и территория для воркаута. Также установят трибуны и новое освещение , чтобы можно было заниматься и вечером. По словам родителей, при проектировании учли все их пожелания. Планируется, что новый спортивный комплекс начнёт работать 1 сентября.

«Хотелось бы отметить острую социальную необходимость строительства спортивного ядра. В школе обучается более 900 детей, каждому из которых необходимо комплексное физическое развитие, много талантливых детей, чей спортивный потенциал можно развивать на более высоком уровне за счет новых комфортных условий. Спорт не только помогает детям гармонично развиваться, но и воспитывает в каждом из них силу духа, патриотизм, ответственность», – говорит тренер женской команды по футболу на стадионе «Сокол» и в гимназии № 108 Андрей Григорьев. Он уверен, что на новом спортивном объекте вырастет не одно поколение знаменитых спортсменов.