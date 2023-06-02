Для тысячи школьников построят современный спортивный комплекс

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На объекте планируют восстановить футбольное поле, хоккейную коробку. Кроме того, появится оборудование для сдачи нормативов ГТО, многофункциональная площадка для игры в баскетбол, волейбол и территория для воркаута. Также установят трибуны и новое освещение , чтобы можно было заниматься и вечером. По словам родителей, при проектировании учли все их пожелания. Планируется, что новый спортивный комплекс начнёт работать 1 сентября.«Хотелось бы отметить острую социальную необходимость строительства спортивного ядра. В школе обучается более 900 детей, каждому из которых необходимо комплексное физическое развитие, много талантливых детей, чей спортивный потенциал можно развивать на более высоком уровне за счет новых комфортных условий. Спорт не только помогает детям гармонично развиваться, но и воспитывает в каждом из них силу духа, патриотизм, ответственность», – говорит тренер женской команды по футболу на стадионе «Сокол» и в гимназии № 108 Андрей Григорьев. Он уверен, что на новом спортивном объекте вырастет не одно поколение знаменитых спортсменов.