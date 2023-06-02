Дмитрий Махонин передал кубок Студвесны губернатору Саратовской области Роману Бусаргину

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31 мая 2023 года в Перми состоялась торжественная церемония закрытия одного из самых ярких молодежных событий в России – финала XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов, председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.Проект реализуется Российским Союзом Молодежи (РСМ) при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Национальный финал принял более 3,5 тыс. участников из 82 регионов страны. Самые большие делегации на фестивале представили Пермский край (118 чел.), Республика Татарстан (95 чел.) и Республика Башкортостан (90 чел.).От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова к участникам, организаторам и гостям фестиваля «Российская студенческая весна» обратился заместитель полпреда Олег Машковцев, отметив важность события для молодого поколения: «Приволжье принимает всероссийский финал Студенческой весны уже 20-й раз! Значит, у нас интересно, здесь много творчества и хорошая организация праздника. В Студенческой весне ежегодно участвуют самые активные, разносторонние и неравнодушные, чтобы стать лучше, чтобы регионы и страна развивались и шли вперед. Ведь вы – будущее России, основа побед и достижений нашей Родины!».В течение четырех конкурсных дней молодые ребята представили более 1,5 тыс. творческих номеров по направлениям «Региональная программа», «Танцевальное», «Вокальное», «Инструментальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Видео», «Медиа», «Арт», «Мода».Лучшие участники фестиваля станут артистами III Гастрольного тура победителей Российской студенческой весны. 120 призеров проекта проедут по городам, расположенным на Волге, и покажут семь концертов с совершенно новым шоу, которое создадут специально для Гастрольного тура в Год педагога и наставника.На церемонии закрытия был объявлен следующий регион, который примет XXXII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Дмитрий Махонин передал кубок Студвесны губернатору Саратовской области Роману Бусаргину.Он выразил уверенность, что наш город встретит участников не менее гостеприимно и масштабно. – Для нашей молодежи это важное событие, хорошая возможность показать себя, свои таланты.Олег Машковцев, Дмитрий Махонин, Ольга Петрова и Павел Красноруцкий наградили победителей в Общем зачете, ими стали: 1 место – Республика Татарстан, 2-е место – Саратовская область, 3-е место – Тюменская область; Гран-при получила команда из Пермского края.«Саратов был и остаётся городом студенчества, творческой точкой притяжения. «Туриада», «Умный город», «Дельфийские игры» – с каждым годом масштабных молодёжных проектов становится всё больше, неизменно одно – радушие саратовцев и активное участие наших ребят во всех инициативах. Наконец-то в копилке таких проектов появится и главный творческий конкурс студенчества – Российская Студенческая весна! Мы этому очень рады!» – сказал руководитель саратовской делегации, заместитель директора Студенческого клуба СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Александр Ефимов.По его словам в нашем красивом волжском городе много локаций, где можно провести конкурсные номинации. – Уверен, Саратов достойно справится и примет фестиваль на высшем уровне. А для наших артистов – это повод для новых творческих побед и роста.Саратовские студенты уже долгие годы достойно проявляют себя. Три года подряд наша команда завоевывала высшую награду – гран-при фестиваля.«В этом году у нас огромное количество побед в самых разных номинациях и второе место в общекомандном зачете. И главное, что «Студвесна» едет в Саратов! Мы её заслужили! Это невероятный драйв и стимул для нас!» – отметил представитель СГУ имени Н.Г. Чернышевского.