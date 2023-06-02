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Специалисты разобрали 200 метров трамвайных путей

Новости

В Саратове реализуется проект реконструкции трамвайной сети. Он предусматривает полную реконструкцию трамвайной инфраструктуры протяженностью 67 км.

Специалисты разобрали 200 метров трамвайных путей

С 25 мая началась реконструкция маршрута трамвая № 9. За первые четыре дня подрядчиком проведен полный демонтаж контактного провода 2,4 км от ул. Огородной до ул. Клочкова (по ул. Политехнической)

29 мая на этом же участке рабочие приступили к разбору трамвайных путей.

На 1 июня подрядной организацией демонтировано 200 метров верхнего строения пути (рельсы, шпалы и т.д.). Для этого задействовано 2 погрузчика, трактор, бригада сварщиков и две бригады монтажников. Часть демонтируемых материалов вывезено на площадку хранения.

Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.