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Производство молока в Саратовской области выросло на 9,8%

Новости

В сельхозпредприятиях Саратовской области с начала года произведено 53,7 тыс. тонн молока, что на 9,8% больше аналогичного уровня прошлого года. Валовой надой молока за сутки составляет 394 тонны, надой молока от коровы за сутки – 20,5 кг (+1,5 кг к аналогичному уровню прошлого года).

Производство молока в Саратовской области выросло на 9,8%

Традиционный лидер в сегменте - Марксовский муниципальный район, где на 1 июня произведена 31 171 тонна молока.

Надой молока на одну корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (30,6 кг), Калининского (23,5 кг), Энгельсского (22,5 кг) и Новобурасского (20,11 кг) муниципальных районов.

На молокоперерабатывающие предприятия региона, согласно оперативным данным, в сутки поступает 945 тонн молока-сырья, в том числе 95 тонн – от населения.

Только за последнюю неделю предприятиями переработки выработано 1370 тонн питьевого молока, 970 тонн кисломолочных продуктов, 210 тонн масла, 33 тонны мягких, полутвердых и плавленых сыров, 132 тонны сухих молочных консервов.