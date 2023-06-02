2 июня 2023 ПЯТНИЦА
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11:15 | 02 июня
Дмитрий Махонин передал кубок Студвесны губернатору Саратовской области Роману Бусаргину
10:57 | 02 июня
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10:30 | 02 июня
Сегодня отрывается выставка "Без границ. Художники Донбасса"
10:03 | 02 июня
Игорь Комаров вручил многодетной семье из Кирова государственную награду РФ
09:00 | 02 июня
В детских медучреждениях внедряются принципы бережливого производства
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«Серебряные» волонтеры помогают бойцам Российской армии облегчить полевой быт
17:10 | 01 июня
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Сегодня отрывается выставка "Без границ. Художники Донбасса"

Новости

2 июня в арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке» откроется выставка «Без границ. Художники Донбасса»
Сегодня отрывается выставка "Без границ. Художники Донбасса"

Проект «Без границ. Художники Донбасса» создан арт-кластером «Таврида» совместно с медиапроектом о современном искусстве «ART Патруль». Проект ценен тем, что художники получили возможность через искусство поделиться с обществом своим восприятием происходящих событий.

Картины на выставке «Без границ. Художники Донбасса» отражают внутренние переживания и сокровенные мечты жителей Донбасса.

Даты работы выставки: 2 июня – 25 июня 2023 г.

Место проведения: г. Саратов, ул. Максима Горького, д. 2, арт-кластер РОСИЗО «Склады Рейнеке»