Сегодня отрывается выставка "Без границ. Художники Донбасса"

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Проект «Без границ. Художники Донбасса» создан арт-кластером «Таврида» совместно с медиапроектом о современном искусстве «ART Патруль». Проект ценен тем, что художники получили возможность через искусство поделиться с обществом своим восприятием происходящих событий.Картины на выставке «Без границ. Художники Донбасса» отражают внутренние переживания и сокровенные мечты жителей Донбасса.Даты работы выставки: 2 июня – 25 июня 2023 г.Место проведения: г. Саратов, ул. Максима Горького, д. 2, арт-кластер РОСИЗО «Склады Рейнеке»