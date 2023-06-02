В июне начинается прием заявок от предпринимателей на получение субсидии по лизингу

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Поддержка предоставляется безвозмездно на конкурсной основе на возмещение части затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга, заключенным в 2023 году. Максимальный размер субсидии одному получателю составляет 1 млн. рублей.Возмещению подлежат затраты в размере 90% от суммы уплаченного первого лизингового взноса.«Результатом предоставления субсидии должно стать создание предпринимателем в текущем году не менее 5% новых рабочих мест от среднесписочной численности работников», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Прием заявок проводится министерством в период с 13 июня по 11 августа 2023 года включительно по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 72, каб.903.Дополнительную информацию можно получить на сайте министерства (http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom) в разделе «Функции и задачи»/ «Развитие предпринимательства», а также по телефонам: (8452) 26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.Содействие предпринимателям в создании и развитии бизнеса соответствует задачам национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».