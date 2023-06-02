2 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 02 июня
СГУ проведёт три матча в рамках Национальной студенческой футбольной лиги
17:40 | 02 июня
ЦИПР ежегодно объединяет ведущих участников ИТ-отрасли и цифровой экономики
17:10 | 02 июня
Студенты СГЮА готовы побороться за победу в Российской студенческой весне 2024 года в Саратове
17:10 | 02 июня
Специалисты разобрали 200 метров трамвайных путей
16:00 | 02 июня
Производство молока в Саратовской области выросло на 9,8%
15:03 | 02 июня
В июне начинается прием заявок от предпринимателей на получение субсидии по лизингу
14:31 | 02 июня
Для тысячи школьников построят современный спортивный комплекс
14:00 | 02 июня
Более 30 знаковых фестивалей Саратовской области можно посетить по Пушкинской карте в текущем году
13:52 | 02 июня
В Саратове изменится схема движения транспорта на участке улицы Усть-Курдюмской
13:01 | 02 июня
Фестиваль «Лето в движении» собрал более 500 участников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Более 30 знаковых фестивалей Саратовской области можно посетить по Пушкинской карте в текущем году

Новости / Культура


В Саратовской области ежегодно проводится около 30 уникальных фестивалей, проходят музыкальные, театральные, национальные праздники в учреждениях культуры области и муниципальных районах.
Более 30 знаковых фестивалей Саратовской области можно посетить по Пушкинской карте в текущем году

В настоящее время проходит XXXVI Собиновский музыкальный фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения С.В.Рахманинова. Молодые зрители активно выбирают оперные и балетные спектакли, Конкурс конкурсов вокалистов, симфонические концерты.

В августе пройдет VII межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина» Фестиваль традиционно объединяет молодых и именитых художников из разных регионов страны. В рамках творческой программы состоится пленэр, в программе которого задействованы мастера Российской академии художеств, преподаватели ведущих художественных вузов страны.

В сентябре состоятся несколько знаковых фестивалей: фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города», XX Международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания», VII Всероссийский фестиваль «Театральное Прихоперье», культурно-образовательный проект – фестиваль «Уроки Табакова.

В октябре пройдет X Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль», а в ноябре еще 4 традиционных фестиваля.

Большим событием в области стала подготовка к празднованию 90-летия со дня рождения композитора Альфреда Шнитке. Его будут отмечать в ноябре 2024 года. В 2023 году запланирован фестиваль «Шнитке и современники». Фестиваль посвящен музыке А.Шнитке и его современникам – композиторам ХХ века.

Все мероприятия культурных проектов и знаковых фестивалей Саратовской области можно посетить по Пушкинской карте.