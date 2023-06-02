Более 30 знаковых фестивалей Саратовской области можно посетить по Пушкинской карте в текущем году

просмотров: 87

В настоящее время проходит XXXVI Собиновский музыкальный фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения С.В.Рахманинова. Молодые зрители активно выбирают оперные и балетные спектакли, Конкурс конкурсов вокалистов, симфонические концерты.В августе пройдет VII межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина» Фестиваль традиционно объединяет молодых и именитых художников из разных регионов страны. В рамках творческой программы состоится пленэр, в программе которого задействованы мастера Российской академии художеств, преподаватели ведущих художественных вузов страны.В сентябре состоятся несколько знаковых фестивалей: фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города», XX Международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания», VII Всероссийский фестиваль «Театральное Прихоперье», культурно-образовательный проект – фестиваль «Уроки Табакова.В октябре пройдет X Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль», а в ноябре еще 4 традиционных фестиваля.Большим событием в области стала подготовка к празднованию 90-летия со дня рождения композитора Альфреда Шнитке. Его будут отмечать в ноябре 2024 года. В 2023 году запланирован фестиваль «Шнитке и современники». Фестиваль посвящен музыке А.Шнитке и его современникам – композиторам ХХ века.Все мероприятия культурных проектов и знаковых фестивалей Саратовской области можно посетить по Пушкинской карте.