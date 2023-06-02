Фестиваль «Лето в движении» собрал более 500 участников

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Для детей и молодежи на фестивале работали больше десятка площадок по различным направлениям, среди которых:– концертно-развлекательная программа «Здравствуй, лето!» от Центра дополнительного образования Октябрьского района, которая включила в себя лучшие творческие номера воспитанников центра;– захватывающие мастер-классы по игре на гитаре, оказанию первой медицинской помощи, бисероплетению и воркауту, организованные делегатами Молодежного общественного собрания г.Саратова;– акция «Цвет настроения разный» представлена активистами из числа «Волонтёров Победы»;– конкурс рисунка на асфальте по теме «Безопасность дорожного движения» от инспекторов отдела ГИБДД по пропаганде безопасного дорожного движения г. Саратова.Наибольший интерес у школьников вызвали площадки «Театр архитектуры и дизайна» и «PRO-лаборатория» от студентов и преподавателей Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., где дети смогли показать своё творчество и проявить фантазию.Традиционно популярными у всех присутствующих стали площадки «Аквагрим» и плэнер для юных художников.В завершении мероприятия специально для подростков активистами Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» была организована Классная встреча с добровольцем специальной военной операции, ветераном боевых действий на Северном Кавказе, члена Общественного Совета при УМВД России по г.Саратову, подполковником внутренней службы Игорем Поповым.На протяжении всего мероприятия для всех участников была представлена выставка лучших работ Всероссийской акции «Мой папа - Герой!», в которой принимали участие дети участников специальной военной операции.