2 июня 2023 ПЯТНИЦА
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18:00 | 02 июня
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В Татищево состоялось открытие «Умной площадки»

Новости

Показательные выступления спортсменов, мастер-классы, товарищеские матчи и конечно торжественное открытие спортивной площадки объединили жителей Татищево на новом стадионе «Энергия».
В Татищево состоялось открытие «Умной площадки»


В Татищево реализуется федеральный проект «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт), благодаря которому стало возможным появление спортивного объекта.

«Умная» площадка - это целый комплекс спортивных сооружений - две игровых площадки с резиновым покрытием для игры в волейбол и баскетбол, площадка с искусственным газоном для футбола, уличные тренажёры и комплекс для занятий воркаутом, трибуны для зрителей.

«Сегодня, в День защиты детей, мы являемся свидетелями замечательного события, настоящего праздника для всего муниципального района. В этот день открывается универсальная игровая площадка, где каждый найдёт себе здесь занятия по душе - будь то игра на футбольном поле или занятие популярным сегодня воркаутом. Уверен, этот современный спортивный объект станет настоящей точкой притяжения для детей и молодежи»,- подчеркнул министр молодежной политики и спорта Олег Дубовенко.