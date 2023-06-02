В Татищево состоялось открытие «Умной площадки»

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В Татищево реализуется федеральный проект «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт), благодаря которому стало возможным появление спортивного объекта.«Умная» площадка - это целый комплекс спортивных сооружений - две игровых площадки с резиновым покрытием для игры в волейбол и баскетбол, площадка с искусственным газоном для футбола, уличные тренажёры и комплекс для занятий воркаутом, трибуны для зрителей.«Сегодня, в День защиты детей, мы являемся свидетелями замечательного события, настоящего праздника для всего муниципального района. В этот день открывается универсальная игровая площадка, где каждый найдёт себе здесь занятия по душе - будь то игра на футбольном поле или занятие популярным сегодня воркаутом. Уверен, этот современный спортивный объект станет настоящей точкой притяжения для детей и молодежи»,- подчеркнул министр молодежной политики и спорта Олег Дубовенко.