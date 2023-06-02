СГУ проведёт три матча в рамках Национальной студенческой футбольной лиги

просмотров: 35

В соревнованиях примут участие команды: Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина - ТГУ (г. Тамбов); Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева - ОрелГУ (г. Орёл); Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) - СКГМИ (г. Владикавказ) и Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов) - СГУ.Напомним, в группе «А» принимает участие 13 команд. По результатам 12 игр будут выявлены ТОП-4 команды, которые примут участие в Суперфинале с сохранением достигнутых результатов (набранные очки, забитые и пропущенные голы, желтые и красные карточки, иная статистическая информация) по итогам турнира. Команда, занявшая 1 место в Суперфинале группы «А», становится Победителем и получает право на участие в Суперлиге имени Игоря Гамулы сезона 2024 г. После проведённых трёх игр сборная СГУ занимает промежуточное 8 место в турнирной таблице.02 июня, Ессентуки, Высший дивизион, Группа «А»11.00 СГУ (Саратов) – ТГУ (Тамбов)13.30 ОрёлГУ (Орёл) – СКГМИ (Владикавказ)03 июня, Ессентуки, Высший дивизион, Группа «А»11.00 СГУ (Саратов) – СКГМИ (Владикавказ)13.30 ТГУ (Тамбов) – ОрёлГУ (Орёл)04 июня, Ессентуки, Высший дивизион, Группа «А»11.00 СГУ (Саратов) – ОрёлГУ (Орёл)13.30 ТГУ (Тамбов) – СКГМИ (Владикавказ)СГУ – ТГУ: https://www.youtube.com/watch?v=EUIG8Pmtz-YСГУ – СКГМИ: https://www.youtube.com/watch?v=Z_X6iMMzNHgСГУ – ОрёлГУ: https://www.youtube.com/watch?v=ycrGerqeRFEПо всем вопросам обращайтесь к пресс-атташе ФК СГУ Денису Глухову. Телефон: +79271583629; e-mail: sardvg@mail.ruОфициальная группа команды в социальной сети Вконтакте - https://vk.com/sfc_sguКанал команды в Телеграме - https://t.me/sfc_sgu