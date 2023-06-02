2 июня 2023 ПЯТНИЦА
Новости
11:19 | 02 июня
Администрация и преподаватели филиала РГСУ в Кыргызстане получили благодарность от Минобрнауки РФ
11:15 | 02 июня
Дмитрий Махонин передал кубок Студвесны губернатору Саратовской области Роману Бусаргину
10:57 | 02 июня
Олег Костин: Младенческая смертность снизилась в полтора раза
10:30 | 02 июня
Сегодня отрывается выставка "Без границ. Художники Донбасса"
10:03 | 02 июня
Игорь Комаров вручил многодетной семье из Кирова государственную награду РФ
09:00 | 02 июня
В детских медучреждениях внедряются принципы бережливого производства
18:00 | 01 июня
«Серебряные» волонтеры помогают бойцам Российской армии облегчить полевой быт
17:10 | 01 июня
Форум «Область будущего» для молодых IT-специалистов пройдет в Липецкой области
16:08 | 01 июня
В сфере инвестиций в области формируется институт Инвестиционных уполномоченных
15:00 | 01 июня
Дом саратовского купца признан объектом культурного наследия
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Игорь Комаров вручил многодетной семье из Кирова государственную награду РФ

Новости


Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров вручил многодетным родителям Максиму Лопатину и Снежанне Рожковой государственную награду Российской Федерации – медаль ордена «Родительская слава».
Игорь Комаров вручил многодетной семье из Кирова государственную награду РФ

«Ваша семья — это воплощение лучших российских традиций: верности, бескорыстной поддержки и любви. Эти качества всегда были и остаются одной из главных основ развития нашей страны. О необходимости укрепления института семьи всегда говорит Президент России Владимир Владимирович Путин. Это приоритетная задача для государства, общества, традиционных религий. Рад, что у нас в стране, в ПФО есть много семей, которые могут стать нравственным ориентиром», – сказал полпред.

Супруги рассказали Игорю Комарову, что воспитывают 7 детей. Самому старшему сыну 23 года, самому маленькому – 4. Дети очень гордятся своими родителями, помогают им во всем, стараются быть похожими на них. Один из старших сыновей отметил главные качества семьи: «Нам никогда не бывает скучно, всегда найдем чем заняться. Постоянно чувствуешь поддержку, мы все время заботимся друг о друге». Младшие дети принимают активное участие в жизни школы, детского сада и микрорайона; участвуют в различных конкурсах и внеклассных мероприятиях. В 2021 году семья Максима Лопатина и Снежанны Рожковой заняла II место во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

Игорь Комаров поблагодарил родителей за их труд, пожелал крепкого здоровья, успехов и благополучия.