Игорь Комаров вручил многодетной семье из Кирова государственную награду РФ

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«Ваша семья — это воплощение лучших российских традиций: верности, бескорыстной поддержки и любви. Эти качества всегда были и остаются одной из главных основ развития нашей страны. О необходимости укрепления института семьи всегда говорит Президент России Владимир Владимирович Путин. Это приоритетная задача для государства, общества, традиционных религий. Рад, что у нас в стране, в ПФО есть много семей, которые могут стать нравственным ориентиром», – сказал полпред.Супруги рассказали Игорю Комарову, что воспитывают 7 детей. Самому старшему сыну 23 года, самому маленькому – 4. Дети очень гордятся своими родителями, помогают им во всем, стараются быть похожими на них. Один из старших сыновей отметил главные качества семьи: «Нам никогда не бывает скучно, всегда найдем чем заняться. Постоянно чувствуешь поддержку, мы все время заботимся друг о друге». Младшие дети принимают активное участие в жизни школы, детского сада и микрорайона; участвуют в различных конкурсах и внеклассных мероприятиях. В 2021 году семья Максима Лопатина и Снежанны Рожковой заняла II место во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья».Игорь Комаров поблагодарил родителей за их труд, пожелал крепкого здоровья, успехов и благополучия.