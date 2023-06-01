Гия Эрадзе покажет в Саратове «Королевский цирк»

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Более 100 прекрасных артистов, обладающих мастерством высочайшего качества; вращающийся манеж с красочной каруселью; огромный золотой замок, возвышающийся под самый купол цирка и декорированный кристаллами и бархатом; уникальная подсветка, поражающая воображение многожанровость проекта, - все направлено на рождение в и в юных, и во взрослых зрителях ощущения сказки и волшебства от пребывания на ослепительном королевском балу.Все, что появляется под сенью продюсерского центра Гии Эрадзе, отмечено фирменной изысканностью. Шоу «Королевский цирк» флагман всех проектов заслуженного артиста России. На пресс-конференции в ожидании премьеры на саратовской арене номера менялись стремительно, как бесконечные яркие картинки калейдоскопа и обрушивались на зрителей лавиной незабываемых эмоций. Сверкающие припорошенные снегом олени в одно мгновение переносят публику в русскую зиму. Ни одного намека на неуклюжесть не остается в танцующих вальс пеликанах. За несколько минут журналистам было показано настоящее дефиле животных. Изюминкой программы является аттракцион с 11 хищниками «Дикий мир» под руководством дрессировщицы тигров и обладательницы международного титула «Принцесса цирка» Людмилой Сурковой.Труппа, задействованная в шоу «Королевский цирк», обладает мастерством высочайшего уровня. Гия Эрадзе составил ее из коллег, которые совмещают в искусстве нахождения на манеже качества циркового артиста и драматического актера. Отсюда каждый номер проекта представляет собой мини-спектакль. Обладательница Серебряной короны Международного конкурса «Принцесса цирка», 15-летняя София Готфрид, представила эквилибр на вращающемся диске. Утонченность, грация и мастерство превратили артистку в нежнейший бутон сказочного цветка и вызвали восторг зала. А чего стоит выступление воздушных гимнастов Елены Мизениной и Дмитрия Ефремкина! Его саратовцы уже видели в рамках конкурса «Принцесса цирка». Постановка «Анна» по мотивам романа Льва Толстого в исполнении блистательного дуэта с ее опаснейшими и захватывающими дух трюками без страховки под куполом цирка является очень точной метафорой запретной любви и ставит данное произведение тонкого художника Гии Эрадзе в один ряд с лучшими театральными воплощениями «Анны Карениной».«Королевский цирк» станет первым проектом продюсерского центра Гии Эрадзе, который мастер представит на арене Саратовского цирка после его реконструкции. С предыдущим шоу прославленный коллектив приезжал в наш город в 2016 году. Директор цирка Братьев Никитиных Татьяна Гаранина подчеркнула: программы Эрадзе для саратовцев всегда долгожданны. Зрители бесконечно полюбили стиль Гии Эрадзе, ярким и с большим вкусом соединяющий искусство цирка, театра и мюзикла. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что на первые два представления «Королевский цирк» билеты были раскуплены сразу же после объявления продаж.Гия Гиулевич признался в симпатии к Саратову. Он ознакомил журналистов с графиком спектаклей на манеже цирка Братьев Никитиных. На протяжении всего лета «Королевский цирк» будет показан вечером по четвергам, и дважды в день - по субботам и воскресеньям. Гия Эрадзе заверил: если будет нужно, количество представлений увеличится. Презентация шоу на пресс-конференции позволила предположить, что необходимость в расширении графика показов шоу «Королевский цирк» будет очевидна.Елена Маркелова