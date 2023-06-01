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Конструктор iSpring Suite позволяет создавать уникальных героев на основе готовых блоков

Новости
Конструктор iSpring Suite позволяет создавать уникальных героев на основе готовых блоков

Возможность создавать рисованных персонажей без привлечения иллюстраторов или дизайнеров всего за пару кликов появилась в конструкторе онлайн-курсов iSpring Suite.

Конструктор онлайн-курсов, видеолекций, тестов и диалоговых тренажёров iSpring Suite не требует специальных технических знаний в освоении и работает на базе Power Point.

Новая функция полезна тем, что создаваемые персонажи будут соответствовать брендбуку и фирменному стилю компании, это поможет сотрудникам проще ассоциировать себя с героями курсов, усилит эффективность освоения курсов, сохраняя визуальный согласованный стиль.

Процесс создания курсов также значительно ускорится с использованием конструктора персонажей, потому что героев можно сохранить и в дальнейшем использовать в следующих новых проектах.

В конструкторе персонажей есть возможность создавать на основе готовых блоков уникальных героев – лицо персонажа, его прическу, оттенок кожи (его можно менять), элементы одежды, аксессуары.

Конструктор персонажей позволит наделять персонажей собственной историей, характером и мотивацией. С помощью героев можно интегрировать элементы сюжета, делая курсы более увлекательными и интересными.