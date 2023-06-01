Конструктор iSpring Suite позволяет создавать уникальных героев на основе готовых блоков

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Возможность создавать рисованных персонажей без привлечения иллюстраторов или дизайнеров всего за пару кликов появилась в конструкторе онлайн-курсов iSpring Suite.Конструктор онлайн-курсов, видеолекций, тестов и диалоговых тренажёров iSpring Suite не требует специальных технических знаний в освоении и работает на базе Power Point.Новая функция полезна тем, что создаваемые персонажи будут соответствовать брендбуку и фирменному стилю компании, это поможет сотрудникам проще ассоциировать себя с героями курсов, усилит эффективность освоения курсов, сохраняя визуальный согласованный стиль.Процесс создания курсов также значительно ускорится с использованием конструктора персонажей, потому что героев можно сохранить и в дальнейшем использовать в следующих новых проектах.В конструкторе персонажей есть возможность создавать на основе готовых блоков уникальных героев – лицо персонажа, его прическу, оттенок кожи (его можно менять), элементы одежды, аксессуары.Конструктор персонажей позволит наделять персонажей собственной историей, характером и мотивацией. С помощью героев можно интегрировать элементы сюжета, делая курсы более увлекательными и интересными.