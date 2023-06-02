«Серебряные» волонтеры помогают бойцам Российской армии облегчить полевой быт

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На сегодняшний день волонтеры из социозащитных учреждений области освоили новые навыки и умения, чтобы их старания и труд были полезны для защитников Родины. Добровольцы научились плести маскировочные сети, мастерить окопные свечи и шить элементы походной экипировки.Чтобы облегчить солдатский быт, заботливые хозяйки заготавливают сухие овощные смеси, хлебные и фруктовые перекусы. К примеру, добровольцы старшего возраста из Александрово-Гайского района в домашних условиях делают «сухие борщи». Вместе с неравнодушными жителями района волонтеры формируют готовые порции борща из сушеных овощей, мяса, приправ и специй, чтобы процесс готовки не отнимал у солдат много времени. Получившиеся продуктовые наборы упаковываются в специальные вакуумные пакеты для длительного хранения.Волонтеры из Новоузенского центра социального обслуживания участвуют в проекте «Народная сеть» по плетению маскировочных сетей. Пенсионеры быстро освоили разные техники и схемы плетения сеток и сегодня мастерски справляются с этой работой – плетут сети разных оттенков для соответствия разным типам ландшафта.Также бабушки вяжут для бойцов мочалки из быстросохнущей полипропиленовой пряжи, шьют тканевые мешочки для хранения перекусов и личных вещей, пишут письма со словами поддержки и благодарности.«Нам хочется хоть чем-то помочь нашим ребятам, порадовать их и поддержать, поэтому мы с радостью беремся за любое дело. Это наш вклад в общее дело победы», - делятся «серебряные» волонтеры.