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«Серебряные» волонтеры помогают бойцам Российской армии облегчить полевой быт

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Работники и подопечные учреждений социального обслуживания Саратовской области продолжают оказывать помощь бойцам Российской армии.

«Серебряные» волонтеры помогают бойцам Российской армии облегчить полевой быт

На сегодняшний день волонтеры из социозащитных учреждений области освоили новые навыки и умения, чтобы их старания и труд были полезны для защитников Родины. Добровольцы научились плести маскировочные сети, мастерить окопные свечи и шить элементы походной экипировки.

Чтобы облегчить солдатский быт, заботливые хозяйки заготавливают сухие овощные смеси, хлебные и фруктовые перекусы. К примеру, добровольцы старшего возраста из Александрово-Гайского района в домашних условиях делают «сухие борщи». Вместе с неравнодушными жителями района волонтеры формируют готовые порции борща из сушеных овощей, мяса, приправ и специй, чтобы процесс готовки не отнимал у солдат много времени. Получившиеся продуктовые наборы упаковываются в специальные вакуумные пакеты для длительного хранения.

Волонтеры из Новоузенского центра социального обслуживания участвуют в проекте «Народная сеть» по плетению маскировочных сетей. Пенсионеры быстро освоили разные техники и схемы плетения сеток и сегодня мастерски справляются с этой работой – плетут сети разных оттенков для соответствия разным типам ландшафта.

Также бабушки вяжут для бойцов мочалки из быстросохнущей полипропиленовой пряжи, шьют тканевые мешочки для хранения перекусов и личных вещей, пишут письма со словами поддержки и благодарности.

«Нам хочется хоть чем-то помочь нашим ребятам, порадовать их и поддержать, поэтому мы с радостью беремся за любое дело. Это наш вклад в общее дело победы», - делятся «серебряные» волонтеры.