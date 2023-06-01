Форум «Область будущего» для молодых IT-специалистов пройдет в Липецкой области

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В рамках форума пройдут образовательная программа, где рассмотрят лучшие практики использования информационно-коммуникационных технологий и поработают над совершенствованием цифровой среды, а также полезная и внеучебная программы. Участники прокачают свои навыки в сфере IT, обменяются опытом с коллегами из разных регионов и получат полезные контакты.Форум пройдет в две смены:с 18 по 21 июля – смена «IT-ГОРОД»: для представителей молодёжи, желающей реализовывать себя в программировании, разработке приложений, участников киберспортивных организаций и дисциплин, специалистов в области дата-саентист, дата-инженеров и аналитиков, Python и Javaразработчиков, а также специалистов кибербезопасности и начинающих разработчиков социально-ориентированных IT-инструментов;с 25 по 28 июля – смена «IT-ИСКУССТВО»: для молодых представителей цифрового искусства, веб-дизайнеров, графических дизайнеров, моушндизайнеров, геймдизайнеров, индустрии дизайна виртуальных миров и VR/AR – разработчиков.Регистрация продлится до 5 июня 2023 года по ссылке: https://events.myrosmol.ru/events/oblast_budushchego_2023.Также в рамках форума пройдет Всероссийский конкурс молодёжных проектов, участники которого смогут получить до 1 млн. рублей на поддержку социально значимых проектов.Форум в этом году впервые пройдет в рамках платформы Росмолодежь.События и соберёт на своей площадке около 300 участников.Информация о проведении мероприятий форума размещается на официальных интернет ресурсах: на сайте областьбудущего.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте» - «Молодежь Липецкой области» (https://vk.com/48mol) и «Форум «Область будущего» (https://vk.com/oblastfuture).