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В сфере инвестиций в области формируется институт Инвестиционных уполномоченных

Новости
По итогам 1 квартала 2023 года в региональной базе содержится 163 инвестпроекта с общим объемом инвестиций более 800 млрд рублей
В сфере инвестиций в области формируется институт Инвестиционных уполномоченных

На заседании Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства Аткарского муниципального района советник министра инвестиционной политики Светлана Ундрова рассказала о механизмах взаимодействия органов власти и инвесторов, подробно остановившись на мерах поддержки для предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты. Провел заседание глава Аткарского района области Виктор Елин, участниками стали предприниматели района.

Светлана Ундрова прокомментировала итоги 1 квартала 2023 года: «В региональной базе содержится 163 инвестпроекта с общим объемом инвестиций более 800 млрд рублей и созданием не менее 10 тыс. рабочих мест по итогам их реализации. От Аткарского района в региональную базу включены 3 проекта».

Кроме того, разработка в муниципалитетах Планов инвестиционного развития до 2024 года позволила по итогам 2022 года выявить 100 инвестиционных проектов разного масштаба внутренних инвесторов на местах, и рост объема инвестиций в основной капитал у 44% муниципальных районов.

«Для повышения качества управления в сфере инвестиций в области формируется институт Инвестиционных уполномоченных. В Аткарском муниципальном районе на эту должность назначен Константин Егоров, первый заместителя главы администрации. Ожидается, что данный институт поможет каждому местному и привлеченному инвестору в оперативной реализации своих проектов», - сообщила Светлана Ундрова.