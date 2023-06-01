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На заседании Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства Аткарского муниципального района советник министра инвестиционной политики Светлана Ундрова рассказала о механизмах взаимодействия органов власти и инвесторов, подробно остановившись на мерах поддержки для предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты. Провел заседание глава Аткарского района области Виктор Елин, участниками стали предприниматели района.Светлана Ундрова прокомментировала итоги 1 квартала 2023 года: «В региональной базе содержится 163 инвестпроекта с общим объемом инвестиций более 800 млрд рублей и созданием не менее 10 тыс. рабочих мест по итогам их реализации. От Аткарского района в региональную базу включены 3 проекта».Кроме того, разработка в муниципалитетах Планов инвестиционного развития до 2024 года позволила по итогам 2022 года выявить 100 инвестиционных проектов разного масштаба внутренних инвесторов на местах, и рост объема инвестиций в основной капитал у 44% муниципальных районов.«Для повышения качества управления в сфере инвестиций в области формируется институт Инвестиционных уполномоченных. В Аткарском муниципальном районе на эту должность назначен Константин Егоров, первый заместителя главы администрации. Ожидается, что данный институт поможет каждому местному и привлеченному инвестору в оперативной реализации своих проектов», - сообщила Светлана Ундрова.