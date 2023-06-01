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Следующая студвесна пройдет в Саратове

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Об это вчера сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин. Он приехал в Пермь поддержать делегацию Саратовской области, которая принимает участие в XXXI Российской студенческой весне. Три года подряд наша команда завоевывала высшую награду – гран-при фестиваля.

Следующая студвесна пройдет в Саратове

Перед церемонией закрытия Роман Бусаргин встретился с ребятами и пожелал им удачи в финале.

«У нас сильная команда представлена на Студвесне. Потому что в Саратове одни из самых талантливых студентов. Вы неоднократно это доказывали», - обратился Роман Бусаргин к саратовской делегации.

Следующая студвесна пройдет в Саратове

"В этом году студвесна собрала 3500 конкурсантов. В состав саратовской делегации вошли 83 человека. Студенты соревновались в 52 номинациях по 10 направлениям.
Следующая Российская студенческая весна впервые пройдет в Саратове! Эстафету нашему городу официально сегодня передала Пермь, где фестиваль проходит в этом году. Спасибо организаторам. Уверен, Саратов встретит участников не менее гостеприимно и масштабно. Для нашей молодежи это важное событие, хорошая возможность показать себя, свои таланты.
Команда Саратовской области уже трижды завоевывала гран-при конкурса. В этом году наши ребята взяли 2 место в общем зачете. Поздравляю!" - сообщил Роман Бусаргин.