Следующая студвесна пройдет в Саратове

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Перед церемонией закрытия Роман Бусаргин встретился с ребятами и пожелал им удачи в финале.«У нас сильная команда представлена на Студвесне. Потому что в Саратове одни из самых талантливых студентов. Вы неоднократно это доказывали», - обратился Роман Бусаргин к саратовской делегации."В этом году студвесна собрала 3500 конкурсантов. В состав саратовской делегации вошли 83 человека. Студенты соревновались в 52 номинациях по 10 направлениям.Следующая Российская студенческая весна впервые пройдет в Саратове! Эстафету нашему городу официально сегодня передала Пермь, где фестиваль проходит в этом году. Спасибо организаторам. Уверен, Саратов встретит участников не менее гостеприимно и масштабно. Для нашей молодежи это важное событие, хорошая возможность показать себя, свои таланты.Команда Саратовской области уже трижды завоевывала гран-при конкурса. В этом году наши ребята взяли 2 место в общем зачете. Поздравляю!" - сообщил Роман Бусаргин.