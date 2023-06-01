Наталия Щелканова: Масштабы культурного строительства значительно увеличены

просмотров: 72

В 2023 году в Саратовской области продолжается строительство и модернизация учреждений культуры в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Культура». В этом году вторую жизнь получат 27 учреждений культуры.В мае были открыты два виртуальных концертных зала на базе ДШИ №1 г.Маркса и ДШИ им.А.А. Талдыкина г.Калининска.Идут ремонтные работы в 12 зданиях сельских Домов культуры: в с. Малиновка Аркадакского района, с.Куриловка Вольского района, п.Орошаемый Дергаческого района, с.Павловка Марксовского района, с.Колено Екатериновского района, с.Каменка Красноармейского района, с.Ждановка Краснокутского района, с.Питерка Питерского района, с.Тарлыковка Ровенского района, и три поселковых клуба Энгельсского района в п.Коминтерн, с.Красноармейское и п.Новопушкинское. Приступили к капитальному ремонту Балашовского краеведческого музея, проводится техническое переоснащение шести муниципальных музеев и государственного музея К.А.Федина. В Балаковском районе будет построен Дом культуры в селе Б.Отрогское, развернуто строительство современного Центра культурного развития.В Саратове реконструируют ДШИ №23 имени В.В.Ковалева и создадут модельную библиотеку.В областном центре также продолжаются работы по модернизации малой сцены ТЮЗа им.Ю.П. Киселева. Сейчас заканчивается прокладка новой теплотрассы к зданию. Началось возведение пристройки к зданию театра – отдельного входа для зрителей. Глава региона Роман Бусаргин поставил задачу, чтобы пристройка к зданию была возведена уже в июле, а вся малая сцена ТЮЗа – сдана до конца года.- Благодаря национальному проекту «Культура» в Саратовской области масштабы культурного строительства значительно увеличены, – отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. – Нацпроект дает возможность открыть в каждом населённом пункте уникальные учреждения культуры – школы искусств, клубы, модельные библиотеки. Мы продолжаем не только обновлять материально-техническую базу учреждений, но и модернизировать сами здания. Поддержка направлена в первую очередь на те учреждения культуры, которые не видели ее десятки лет.