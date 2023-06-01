1 июня 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:10 | 01 июня
Форум «Область будущего» для молодых IT-специалистов пройдет в Липецкой области
16:08 | 01 июня
В сфере инвестиций в области формируется институт Инвестиционных уполномоченных
15:00 | 01 июня
Дом саратовского купца признан объектом культурного наследия
14:10 | 01 июня
Наталия Щелканова: Масштабы культурного строительства значительно увеличены
13:05 | 01 июня
За грант на развитие агротуризма борются две саратовские компании
12:54 | 01 июня
Гия Эрадзе покажет в Саратове «Королевский цирк»
12:03 | 01 июня
Саратовское предприятие существенно увеличило выработку продукции
11:57 | 01 июня
Конструктор iSpring Suite позволяет создавать уникальных героев на основе готовых блоков
11:07 | 01 июня
Саратовцев приглашают на новую интерактивную экскурсию
09:35 | 01 июня
На пост главы района представлены два кандидата
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Наталия Щелканова: Масштабы культурного строительства значительно увеличены

Новости
27 учреждений культуры Саратовской области получат в 2023 году вторую жизнь, благодаря нацпроекту «Культура».
Наталия Щелканова: Масштабы культурного строительства значительно увеличены

В 2023 году в Саратовской области продолжается строительство и модернизация учреждений культуры в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Культура». В этом году вторую жизнь получат 27 учреждений культуры.

В мае были открыты два виртуальных концертных зала на базе ДШИ №1 г.Маркса и ДШИ им.А.А. Талдыкина г.Калининска.

Идут ремонтные работы в 12 зданиях сельских Домов культуры: в с. Малиновка Аркадакского района, с.Куриловка Вольского района, п.Орошаемый Дергаческого района, с.Павловка Марксовского района, с.Колено Екатериновского района, с.Каменка Красноармейского района, с.Ждановка Краснокутского района, с.Питерка Питерского района, с.Тарлыковка Ровенского района, и три поселковых клуба Энгельсского района в п.Коминтерн, с.Красноармейское и п.Новопушкинское. Приступили к капитальному ремонту Балашовского краеведческого музея, проводится техническое переоснащение шести муниципальных музеев и государственного музея К.А.Федина. В Балаковском районе будет построен Дом культуры в селе Б.Отрогское, развернуто строительство современного Центра культурного развития.

В Саратове реконструируют ДШИ №23 имени В.В.Ковалева и создадут модельную библиотеку.

В областном центре также продолжаются работы по модернизации малой сцены ТЮЗа им.Ю.П. Киселева. Сейчас заканчивается прокладка новой теплотрассы к зданию. Началось возведение пристройки к зданию театра – отдельного входа для зрителей. Глава региона Роман Бусаргин поставил задачу, чтобы пристройка к зданию была возведена уже в июле, а вся малая сцена ТЮЗа – сдана до конца года.

- Благодаря национальному проекту «Культура» в Саратовской области масштабы культурного строительства значительно увеличены, – отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. – Нацпроект дает возможность открыть в каждом населённом пункте уникальные учреждения культуры – школы искусств, клубы, модельные библиотеки. Мы продолжаем не только обновлять материально-техническую базу учреждений, но и модернизировать сами здания. Поддержка направлена в первую очередь на те учреждения культуры, которые не видели ее десятки лет.