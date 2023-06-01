1 июня 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:10 | 01 июня
Форум «Область будущего» для молодых IT-специалистов пройдет в Липецкой области
16:08 | 01 июня
В сфере инвестиций в области формируется институт Инвестиционных уполномоченных
15:00 | 01 июня
Дом саратовского купца признан объектом культурного наследия
14:10 | 01 июня
Наталия Щелканова: Масштабы культурного строительства значительно увеличены
13:05 | 01 июня
За грант на развитие агротуризма борются две саратовские компании
12:54 | 01 июня
Гия Эрадзе покажет в Саратове «Королевский цирк»
12:03 | 01 июня
Саратовское предприятие существенно увеличило выработку продукции
11:57 | 01 июня
Конструктор iSpring Suite позволяет создавать уникальных героев на основе готовых блоков
11:07 | 01 июня
Саратовцев приглашают на новую интерактивную экскурсию
09:35 | 01 июня
На пост главы района представлены два кандидата
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

За грант на развитие агротуризма борются две саратовские компании

Новости
«Яблоневый сад» из Хвалынского района и «Малиновое Заволжье» из Энгельского поборются за грант на развитие агротуризма
За грант на развитие агротуризма борются две саратовские компании

Аграрии Саратовской области примут участие в конкурсном отборе проектов развития сельского туризма на 2024 год, который проводит Минсельхоз России. Победители смогут получить грант на реализацию проектов агротуризма в сумме до 10 млн. рублей.

От нашего региона для участия в отборе направлены проект «Яблоневый сад», предусматривающий мероприятия по развитию агротуризма и сельского туризма на территории Хвалынского муниципального района, и проект «Малиновое Заволжье», который планируется реализовать на территории Энгельсского МР.

Проект «Малиновое Заволжье», помимо экскурсий, предусматривает проведение мастер-классов и организацию ярмарок крафтовой и авторской продукции на территории комплекса. Стоит отметить, что уже сегодня в числе клиентов «Малинового Заволжья», которые приобретают свежие ягоды для своих изделий – кафе и кондитерские Саратова.

Участники проекта «Яблоневый сад», согласно задумке организаторов, смогут поучаствовать в закладке садов и сопутствующих мероприятиях, сборе яблок. Кроме этого, в планах организаторов агротуризма в Хвалынский район – проведение мастер-классов по изготовлению фруктовых чипсов и других сладостей, например, яблок в карамели и шоколаде, а также семейных и романтических фотосессий. Масштабным праздником для всех жителей области должен стать «День Яблока» - фестиваль-ярмарка, который планируется проводить ежегодно на территории туристического комплекса.

Напомним, что по результатам конкурса 2023 года в число победителей вошёл проект «Лукоморье», успешная реализация которого осуществляется в этом году на территории Аткарского муниципального района.