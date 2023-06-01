За грант на развитие агротуризма борются две саратовские компании

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Аграрии Саратовской области примут участие в конкурсном отборе проектов развития сельского туризма на 2024 год, который проводит Минсельхоз России. Победители смогут получить грант на реализацию проектов агротуризма в сумме до 10 млн. рублей.От нашего региона для участия в отборе направлены проект «Яблоневый сад», предусматривающий мероприятия по развитию агротуризма и сельского туризма на территории Хвалынского муниципального района, и проект «Малиновое Заволжье», который планируется реализовать на территории Энгельсского МР.Проект «Малиновое Заволжье», помимо экскурсий, предусматривает проведение мастер-классов и организацию ярмарок крафтовой и авторской продукции на территории комплекса. Стоит отметить, что уже сегодня в числе клиентов «Малинового Заволжья», которые приобретают свежие ягоды для своих изделий – кафе и кондитерские Саратова.Участники проекта «Яблоневый сад», согласно задумке организаторов, смогут поучаствовать в закладке садов и сопутствующих мероприятиях, сборе яблок. Кроме этого, в планах организаторов агротуризма в Хвалынский район – проведение мастер-классов по изготовлению фруктовых чипсов и других сладостей, например, яблок в карамели и шоколаде, а также семейных и романтических фотосессий. Масштабным праздником для всех жителей области должен стать «День Яблока» - фестиваль-ярмарка, который планируется проводить ежегодно на территории туристического комплекса.Напомним, что по результатам конкурса 2023 года в число победителей вошёл проект «Лукоморье», успешная реализация которого осуществляется в этом году на территории Аткарского муниципального района.