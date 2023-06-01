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Саратовское предприятие существенно увеличило выработку продукции

Новости

Нацпроект «Производительность труда»: Саратовский мясокомбинат увеличил выработку продукции на 40 тонн в сутки
Саратовское предприятие существенно увеличило выработку продукции

Нацпроект «Производительность труда»: Саратовский мясокомбинат увеличил выработку продукции на 40 тонн в сутки

В настоящее время экспертами Регионального центра компетенций ведется работа по повышению эффективности производственных процессов в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Производительность труда» на пяти предприятиях региона.

Благодаря экспертной и методической поддержке предприятия добиваются значимых результатов в различных отраслях.

Так, на мясокомбинате «Дубки» удалось сократить время рабочего процесса более чем на 20 часов, что позволило увеличить выработку продукции на 40 тонн в сутки. Кроме того, в результате проведенной оптимизации маршрутов перемещения время производственного цикла сократилось на 51 час 4 минуты.

На Заводе керамического кирпича благодаря нацпроекту на 46% выросла выработка камня, на 7,5% возросла эффективность оборудования. На заводе создан проектный офис и подготовлены внутренние инструкторы по бережливому производству, которые тиражируют полученные знания и лучшие практики на другие процессы предприятия.

«В национальном проекте принимают участие уже 83 предприятия региона. Эксперты в сфере повышения производительности труда на каждом из них проводят комплексную работу, результатом которой является не просто повышение производственных показателей на одном участке, а качественная перенастройка всех рабочих процессов. На предприятии создается производственный поток-образец, формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.

Напоминаем, участником национального проекта «Производительность труда» может стать предприятие из базовой несырьевой отрасли (не более 50% иностранного капитала), зарегистрированное на территории Саратовской области и имеющее годовую выручку за 2022 год не менее 400 млн. рублей.