На пост главы района представлены два кандидата

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В работе конкурсной комиссии приняли участие министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутат Саратовской областной Думы Вадим Рогожин, министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин, депутаты муниципального Собрания и Совета Базарно – Карабулакского муниципального образования.На рассмотрение районного Собрания вынесены кандидатуры врио главы района Натальи Трошиной и начальника отдела районной администрации Алексея Ганина.Решение об избрании главы района из представленных кандидатур будет принято на следующем заседании районного Собрания.