На пост главы района представлены два кандидата
В Базарном Карабулаке прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение должности главы района.
В работе конкурсной комиссии приняли участие министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутат Саратовской областной Думы Вадим Рогожин, министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин, депутаты муниципального Собрания и Совета Базарно – Карабулакского муниципального образования.
На рассмотрение районного Собрания вынесены кандидатуры врио главы района Натальи Трошиной и начальника отдела районной администрации Алексея Ганина.
Решение об избрании главы района из представленных кандидатур будет принято на следующем заседании районного Собрания.
В работе конкурсной комиссии приняли участие министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутат Саратовской областной Думы Вадим Рогожин, министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин, депутаты муниципального Собрания и Совета Базарно – Карабулакского муниципального образования.
На рассмотрение районного Собрания вынесены кандидатуры врио главы района Натальи Трошиной и начальника отдела районной администрации Алексея Ганина.
Решение об избрании главы района из представленных кандидатур будет принято на следующем заседании районного Собрания.