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Дом саратовского купца признан объектом культурного наследия

Новости

Очередной памятник прошел историко-культурную экспертизу и сегодня признан объектом культурного наследия муниципального значения. Им стало саратовское здание, которое находится на улице Зарубина, 97.
Дом саратовского купца признан объектом культурного наследия

По сведениям краеведов, в начале XX века домовладение принадлежало семье Калентьевых. Здесь проживали Иван Петрович, его жена Екатерина Дмитриевна и дети Александр, Василий, Иван, Мария и Раиса. Отец семейства имел кожевенную лавку в одном из корпусов на Верхнем Базаре.

Для памятника комитет также утвердил границы территории и предмет охраны. Уникальными элементами здания признан кирпичный декор фасада: профилированный венчающий карниз с кронштейнами по осям простенков, междуэтажный карниз, оконные проемы с лучковым завершением, а также ложные оконные проемы и много другое.