В Год педагога и наставника установлено новое поощрение учителей
Педагоги области, чьи ученики сдадут единый государственный экзамен на 100 баллов, получат премию в размере 50 000 рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным.
Напомним, в прошлом году выпускники школ региона продемонстрировали 83 стобалльных результата на ЕГЭ.
100 баллов сразу по 2 предметам набрали 4 выпускника.
«В достижениях наших ребят огромная заслуга и труд педагогов. Поощрение учителей, подготовивших стобалльников, установленное губернатором Саратовской области, позволит стимулировать педагогов региона к повышению качества реализации основных образовательных программ и подготовки к единому государственному экзамену. Безусловно, эта премия станет действенной мерой поддержки педагогов и продемонстрирует высокую значимость педагогического труда», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.