В Год педагога и наставника установлено новое поощрение учителей

просмотров: 77

Напомним, в прошлом году выпускники школ региона продемонстрировали 83 стобалльных результата на ЕГЭ.100 баллов сразу по 2 предметам набрали 4 выпускника.«В достижениях наших ребят огромная заслуга и труд педагогов. Поощрение учителей, подготовивших стобалльников, установленное губернатором Саратовской области, позволит стимулировать педагогов региона к повышению качества реализации основных образовательных программ и подготовки к единому государственному экзамену. Безусловно, эта премия станет действенной мерой поддержки педагогов и продемонстрирует высокую значимость педагогического труда», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.