Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества высоко оценил уровень развития казачества в области

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Семинар состоялся при поддержке Федерального агентства по делам национальностей в рамках областной государственной программы «Культура Саратовской области».В семинаре-практикуме приняли участие начальник отдела Федерального агентства по делам национальностей Глеб Торопов, первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, атаман Окружного казачьего общества области Андрей Фетисов, представители казачьего общества области, общественные деятели.Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина рассказала о проводимой органами власти области работе по поддержке казачества и казачьих обществ региона. По словам министра, в регионе выстроена системная работа в данном направлении.«Казачьим обществам оказывается финансовая поддержка. Только в прошлом году в рамках областного конкурса грантов, который проводит министерство, были профинансированы социально значимые проекты пяти казачьих организаций на общую сумму более 2,2 млн. рублей. В настоящее время ведется работа по привлечению финансирования на несение членами казачьих обществ государственной гражданской службы. При поддержке Губернатора области денежные средства на эти цели уже выделены, министерством вносятся необходимые изменения в нормативные документы. Комплексная работа ведется в части поддержки и развития центров казачьей культуры и казачьих творческих коллективов, осуществляющих свою деятельность на территории региона, расширения сети образовательных учреждений с казачьим компонентом», - отметила Наталья Трошина.Первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Константин Перенижко высоко оценил результаты работы по развитию казачества и поддержке казачьих обществ на территории Саратовской области. По его словам, у региона есть большой потенциал в развитии казачьей культуры, а люди, которые занимаются данным вопросом, четко и ясно понимают стоящие перед ними задачи. Также Константин Перенижко отметил возможность перевести три образовательных учреждения области, где воспитывают детей по казачьим традициям, в статус «казачьих».Обсуждение тем продолжилось на двух тематических секциях, посвященных проблемам сохранения и развития казачьей культуры, а также патриотического воспитания и пропаганде здорового образа жизни молодежи.