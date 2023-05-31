В парке Победы открыли монумент «Путевка в жизнь»

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В 20-е годы прошлого века в связи с последствиями войн, экономической ситуации в стране, голодом в Поволжье детская беспризорность достигла катастрофических размеров. Установка монумента в Саратове не случайна. Наш город всегда был крупным железнодорожным узлом. Здесь оставались тысячи беспризорных детей.В прошлом году исполнилось 100 лет со дня создания комиссии по улучшению жизни детей под руководством Ф.Э. Дзержинского.Инициаторами и спонсорами установки мемориала стали ветераны УФСБ России по Саратовской области.«Открытие этого памятника в преддверии 1 июня, действительно, огромное событие. И очень приятно, что этот памятник открывает силовое ведомство, именно ветераны КГБ, ФСБ. Я могу сказать, что мой дед был чекистом и перед войной тоже много вытаскивал детишек из подвалов и давал им путевку в жизнь. Этот памятник говорит нам о победе над беспризорностью, но в то же время нам надо не забывать, что безнадзорность существует и мы должны работать плечом к плечу со всеми силовыми структурами, в том числе с ФСБ», - отметила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.По мнению директора Саратовской областной библиотеки для детей и юношества Наталии Абрамовой, «Приходя в парк Победы, видя этот памятник, наверное кто-то захочет узнать больше об истории и в этом им помогут книги. Очень актуальны слова Сергея Михалкова: «Сегодня дети – завтра народ». И от нас во многом зависит, каким будет подрастающее поколение».