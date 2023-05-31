В парке Победы открыли монумент «Путевка в жизнь»
В парке Победы состоялось открытие монумента «Путевка в жизнь», посвященного подвигу сотрудников ВЧК в борьбе с беспризорностью. Об этом сообщает министерство информации и массовых коммуникации региона.
В 20-е годы прошлого века в связи с последствиями войн, экономической ситуации в стране, голодом в Поволжье детская беспризорность достигла катастрофических размеров. Установка монумента в Саратове не случайна. Наш город всегда был крупным железнодорожным узлом. Здесь оставались тысячи беспризорных детей.
В прошлом году исполнилось 100 лет со дня создания комиссии по улучшению жизни детей под руководством Ф.Э. Дзержинского.
Инициаторами и спонсорами установки мемориала стали ветераны УФСБ России по Саратовской области.
«Открытие этого памятника в преддверии 1 июня, действительно, огромное событие. И очень приятно, что этот памятник открывает силовое ведомство, именно ветераны КГБ, ФСБ. Я могу сказать, что мой дед был чекистом и перед войной тоже много вытаскивал детишек из подвалов и давал им путевку в жизнь. Этот памятник говорит нам о победе над беспризорностью, но в то же время нам надо не забывать, что безнадзорность существует и мы должны работать плечом к плечу со всеми силовыми структурами, в том числе с ФСБ», - отметила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.
По мнению директора Саратовской областной библиотеки для детей и юношества Наталии Абрамовой, «Приходя в парк Победы, видя этот памятник, наверное кто-то захочет узнать больше об истории и в этом им помогут книги. Очень актуальны слова Сергея Михалкова: «Сегодня дети – завтра народ». И от нас во многом зависит, каким будет подрастающее поколение».