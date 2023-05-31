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Почти 800 человек нашли работу благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства

Новости

770 трудоустроенных жителей области, в том числе 167 человек - на предприятия оборонно-промышленного комплекса – таковы результаты регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который проходил в апреле этого года.

Интересную работу нашла для себя Алина Дудина из Саратова.
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«Меня заинтересовала вакансия химика, которую предложил завод «СЭПО-ЗЭМ» – и зарплата достойная, и эта сфера деятельности мне знакома. На ярмарке трудоустройства я оставила свое резюме представителям кадровой службы завода, договорились о повторном собеседовании уже на предприятии», - рассказала Алина, которая после успешного собеседования уже трудится на заводе.

Как отмечают в министерстве труда и социальной защиты области, ярмарки вакансий позволяют соискателям пообщаться сразу с несколькими работодателями напрямую, что в разы увеличивает возможность найти работу. Кроме того, на ярмарках можно пройти тест на профориентацию и побывать на различных тренингах и мастер-классах.

Специалисты службы занятости, в свою очередь, рассказывают участникам ярмарок о программах обучения, в том числе в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Демография», о возможности организовать собственное дело.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 23 июня.