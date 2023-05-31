Школьный музей из Аткарска вошел в число лидеров всероссийской программы «Школьный музей Победы»

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Музей Победы определил 100 лидеров всероссийской программы «Школьный музей Победы» по итогам учебного года. В рамках программы более 1500 партнеров Музея Победы участвовали в выставочных, просветительских и образовательных проектах. Наиболее активные школьные музеи вошли в ежегодный рейтинг. В числе лидеров – средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича города Аткарска Саратовской области.«Сегодня школьные музеи играют важную просветительскую и воспитательную роль в работе педагогов с подрастающим поколением. Взаимодействие с музеем не только расширяет знания школьников по истории, но и в значительной степени дополняет школьное образование. На музейных площадках школ проводятся интегрированные уроки, встречи поколений, спектакли, конкурсы и многое другое. И мы видим важную миссию Музея Победы в развитии школьных музеев», – поделилась руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.Работу музеев образовательных организаций оценивали эксперты. Критерием для отбора самых активных музеев, в первую очередь, стала организация культурно-выставочных проектов на площадке Музея Победы. Также оценивалось участие активистов и руководителей музеев в проектах программы. В этом учебном году участниками «Школьного музея Победы» были подготовлены два виртуальных выставочных проекта – «Искра Надежды», «Подвиг учителя на фронте и в тылу», куда вошли оцифрованные экспонаты из музеев по всей стране. Впервые в этом году школьники создавали страницы образовательных организаций на сайте проекта «Лица Победы», которые продолжают дополнять историями героев войны своего района. Кроме того, ряд музеев принял на своих площадках II Майский фестиваль правильного кино, инициированный Музеем Победы.Всего на сегодняшний день участниками программы «Школьный музей Победы» являются 1584 школьных музея из 86 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.