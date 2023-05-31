31 Мая 2023 СРЕДА
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31 в Саратове пройдет инклюзивный творческий фестиваль «Крылья»

Новости


31 мая 2023 года в 12.00 в Саратове на пл. Ленина (ДК «Россия») уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области совместно с инклюзивной творческой лабораторией области, ДК «Россия» организует инклюзивный творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Крылья».

В мероприятии планируется участие 1000 человек – детей, родителей, представителей общественных организаций, органов власти.

Приглашаем СМИ принять участие в информационном освещении мероприятия.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области

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