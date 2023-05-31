31 в Саратове пройдет инклюзивный творческий фестиваль «Крылья»
31 мая 2023 года в 12.00 в Саратове на пл. Ленина (ДК «Россия») уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области совместно с инклюзивной творческой лабораторией области, ДК «Россия» организует инклюзивный творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Крылья».
В мероприятии планируется участие 1000 человек – детей, родителей, представителей общественных организаций, органов власти.
Приглашаем СМИ принять участие в информационном освещении мероприятия.
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области