В День защиты детей дошколятам покажут, как беречь природу

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В рамках программы заработают несколько тематических интерактивных площадок, одной из которых станет экоплощадка АНО «Экологизатор», реализующая проект, поддерживаемый фондом Президентских грантов «Водорослям крышка!». Проект направлен на раздельный сбор отходов и очистку реки Волги от зеленых водорослей.Юные посетители экоцентра смогут лично принять участие в проекте на экоплощадке, отдав собранные крышечки от ПЭТ-бутылок на переработку. Детям расскажут о том, каких рыб закупают на вырученные от крышек средства, как нужно сортировать отходы и многое другое.