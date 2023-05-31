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В День защиты детей дошколятам покажут, как беречь природу

Новости
1 июня в 10.00 в Областном центре экологии, краеведения и туризма (г. Саратов, Новоузенская ул., 156) состоится мероприятие, посвященное Дню защиты детей.


В рамках программы заработают несколько тематических интерактивных площадок, одной из которых станет экоплощадка АНО «Экологизатор», реализующая проект, поддерживаемый фондом Президентских грантов «Водорослям крышка!». Проект направлен на раздельный сбор отходов и очистку реки Волги от зеленых водорослей.

Юные посетители экоцентра смогут лично принять участие в проекте на экоплощадке, отдав собранные крышечки от ПЭТ-бутылок на переработку. Детям расскажут о том, каких рыб закупают на вырученные от крышек средства, как нужно сортировать отходы и многое другое.