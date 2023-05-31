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Стали известны победители конкурсного отбора по программе «Земский учитель»

Новости

В 2023 году победителями конкурсного отбора по программе «Земский учитель» в нашем регионе стали 16 педагогов. Среди них – учителя математики, русского языка и литературы, истории и обществознания, информатики, химии и биологии, начальных классов. Они отправятся в 11 районов – Дергачевский, Красноармейский, Хвалынский, Ершовский, Краснокутский, Энгельсский, Озинский, Ивантеевский, Татищевский, Марксовский, Романовский - и с. Синенькие г. Саратова.

Федеральная программа стартовала во всех регионах страны в январе 2020 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Она направлена на поддержку педагогического сообщества, призвана мотивировать граждан на переезд для трудоустройства в сельские школы.

Участниками программы являются граждане в возрасте до 55 лет, готовые заключить трудовой договор с общеобразовательными организациями, расположенными в селах, поселках и малых городах с населением до 50 тысяч человек, на работу сроком не менее чем на пять лет.

Претенденты, прошедшие конкурсный отбор и признанные победителями, получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей.

Ознакомиться с полным списком победителей конкурсного отбора можно на официальном сайте министерства образования: https://clck.ru/34YaEV