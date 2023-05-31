Стали известны победители конкурсного отбора по программе «Земский учитель»

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Федеральная программа стартовала во всех регионах страны в январе 2020 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Она направлена на поддержку педагогического сообщества, призвана мотивировать граждан на переезд для трудоустройства в сельские школы.Участниками программы являются граждане в возрасте до 55 лет, готовые заключить трудовой договор с общеобразовательными организациями, расположенными в селах, поселках и малых городах с населением до 50 тысяч человек, на работу сроком не менее чем на пять лет.Претенденты, прошедшие конкурсный отбор и признанные победителями, получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей.Ознакомиться с полным списком победителей конкурсного отбора можно на официальном сайте министерства образования: https://clck.ru/34YaEV