Стали известны победители конкурсного отбора по программе «Земский учитель»
В 2023 году победителями конкурсного отбора по программе «Земский учитель» в нашем регионе стали 16 педагогов. Среди них – учителя математики, русского языка и литературы, истории и обществознания, информатики, химии и биологии, начальных классов. Они отправятся в 11 районов – Дергачевский, Красноармейский, Хвалынский, Ершовский, Краснокутский, Энгельсский, Озинский, Ивантеевский, Татищевский, Марксовский, Романовский - и с. Синенькие г. Саратова.
Федеральная программа стартовала во всех регионах страны в январе 2020 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Она направлена на поддержку педагогического сообщества, призвана мотивировать граждан на переезд для трудоустройства в сельские школы.
Участниками программы являются граждане в возрасте до 55 лет, готовые заключить трудовой договор с общеобразовательными организациями, расположенными в селах, поселках и малых городах с населением до 50 тысяч человек, на работу сроком не менее чем на пять лет.
Претенденты, прошедшие конкурсный отбор и признанные победителями, получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей.
Ознакомиться с полным списком победителей конкурсного отбора можно на официальном сайте министерства образования: https://clck.ru/34YaEV