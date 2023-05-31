Беларусь заинтересована в поставке продовольственной продукции из Саратовской области

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«Торгово-экономическое сотрудничество Саратовской области с Беларусью продолжает развиваться, однако есть значительные резервы для его укрепления. По итогам 2022 года наблюдается увеличение внешнеторгового оборота региона почти на 40%», - отметил Андрей Разборов.Говоря о перспективах выхода российских предприятий, выпускающих продовольственную продукцию, на рынки Республики Беларусь Юрий Золотарев отметил, что крупные торговые сети Республики очень заинтересованы в наличии широкого ассортимента мясной, молочной, кондитерской и другой продукции, в том числе российского производства.Также была обозначена необходимость наращивания объемов поставок в Беларусь подсолнечного масла, налаживания поставок макаронных изделий, зерна.Прорабатывался вопрос проведения деловых визитов предприятий Саратовской области. «Предлагаю сделать так, чтобы ваши предприниматели на регулярной основе один или два раза в год посещали Республику Беларусь с бизнес-миссией. Мы со своей стороны обеспечим отдельную программу для каждой компании», - отметил торговый представитель.Кроме того, по итогам встречи взят на проработку вопрос поставки гидравлического оборудования саратовского промышленного предприятия на белорусский рынок.Работа в части укрепления торгово-экономического сотрудничества продолжится, планируется проведение ряда мероприятий при поддержке Торгового представительства РФ в Республике Беларусь.Развитие и укрепление экспортного потенциала Саратовской области реализуется благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.