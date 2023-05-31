В Балаково прошел первый в России турнир в дисциплине суперэндуро

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посвящённых Дню химика. Генеральным партнёром мероприятия выступила компания "ФосАгро".В соревнованиях приняли участие 34 спортсмена из разных регионов России. В том числе, саратовец Данила Черняев и представители Балаково - Георгий Ледяев и Владислав Голин. Мероприятие посетило более 8000 зрителей.«Наш регион вошёл в историю отечественного мотоспорта, - отметил президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Саратовской области Николай Жилин. – В нашей стране проводятся турниры по различным мото-дисциплинам, в том числе и по эндуро, но только на открытой местности. А вот так, на стадионе, на специально застроенной трассе ничего подобного не было никогда, даже в Москве. На данный момент это самый большой и насыщенный эндуро-стадион в стране».«Организация таких соревнований – это выход за горизонт привычного и обыденного. Мы помогаем балаковцам узнать что-то новое, стать свидетелями и участниками поистине исторического события. Это увлекательное зрелище И нам очень приятно, что идея пришлась по вкусу балаковцам», - поделился директор Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Андрей Шибнев.Поле стадиона «Труд» превратили в настоящую полосу препятствий длиной 480 метров с трамплинами, преградами из колёс, бетонных конструкций, брёвен и настоящих валунов. Всего на стадион завезли более 300 тонн различных материалов.Сначала спортсмены опробовали сложнейшую трассу на тренировочных заездах и квалификации, а самая жаркая борьба разыгралась в полуфинальных и финальных этапах, прошедших 28 мая в присутствии болельщиков.«Стадион отличный, болельщики великолепные, - поделился впечатлениями один из самых именитых отечественных гонщиков Давид Леонов (г. Москва), неоднократный участник международных соревнований. – К треку, правда, пришлось привыкать. Дистанция на чемпионате мира, например, в два раза короче. Здесь же трек длиннее и расстояние между препятствиями больше. Вроде бы темп сбивается, но с другой стороны есть время выдохнуть и приготовиться к штурму очередной преграды. Так что я подстроился достаточно быстро. Огромное спасибо организаторам за такой чудесный праздник».Давид Леонов выиграл все три заезда финальной части соревнований и завоевал Кубок «ФосАгро». На втором месте - саратовец Данила Черняев. Бронза - у Георгия Иванова из Твери.Зрелищные заезды чередовались с насыщенной шоу-программой, выступлением артистов на сцене и розыгрышами призов, главными из которых стали два кроссовых мотоцикла.Екатерина Шелудякова пришла на соревнования с сыном Николаем. Чтобы увидеть лучше, как спортсмены справляются с препятствиями, переместились на первые ряды: «Больше всего нам понравилось наблюдать за борьбой спортсменов на «больших камнях» и больших колесах! Это непросто! Я даже и не предполагал, что в нашем городе Балаково можно увидеть такие интересные гонки! Как будто я в Москве!», — восторженно поделился Коля.«Мы еще не видели таких соревнований, хотя с мужем болеем за наш спидвей не первый раз! Это уникально! И сама организация, и спортсмены! Все они показывают высокий уровень подготовки! Болеем за каждого из ребят, очень нравится, как у них развит дух соперничества», — поделились супруги Ольга и Михаил.