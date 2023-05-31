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Губернатор Роман Бусаргин осмотрел участки работ в Саратове и Энгельсе

Новости
В Саратовской области активно ведется ремонт и строительство дорог. Магистрали приводят в порядок как в региональном центре, так и районах.

Губернатор Роман Бусаргин осмотрел участки работ в Саратове и Энгельсе.
В этом году в Энгельсе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют 15 участков улиц. Работы планируется завершить до конца июня. Приводят в порядок магистрали, которые не делались десятилетиями. Губернатор поставил задачу продумать укладку асфальта так, чтобы вода после дождя не скапливалась на проезжей части.

«В Энгельсе нет ливневок, и новое покрытие будет затапливаться. Такого быть не должно. Нужно сделать так, чтобы дождевая вода отводилась в зеленые зоны», - отметил губернатор и добавил, что Энгельсу планируется выделить дополнительные средства на ремонт дорог. Губернатор поручил обратить внимание на центральные улицы, по которым движется общественный транспорт и большой поток машин.
В Саратове в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и за счет транспортного налога отремонтируют 37 участков улиц. На 19 работы уже завершены. Для удобства горожан дорожники выходят на объекты в ночное время, чтобы не создавать транспортный коллапс. Мэр Лада Мокроусова сказала, что работы планируется завершить до 1 августа.