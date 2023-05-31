31 Мая 2023 СРЕДА
Новости
11:03 | 31 мая
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10:00 | 31 мая
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09:00 | 31 мая
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00:31 | 31 мая
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18:00 | 30 мая
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17:30 | 30 мая
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16:30 | 30 мая
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15:10 | 30 мая
В Саратовской области посеяно более 2,5 млн га яровых культур
14:30 | 30 мая
«Киноклассное лето» откроет благотворительный показ
13:00 | 30 мая
В июне жителей региона ожидает короткая рабочая неделя
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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Защитники Отечества - это мы

Новости
В Саратове сегодня открылся филиал специального государственного фонда «Защитники Отечества», который создан по поручению Президента Владимира Путина. Его работа будет выстраиваться по нескольким принципам - справедливость, забота и уважение.

В центре, расположенном по адресу Киселева, 30/34, работают неравнодушные люди, профессионалы своего дела, которые будут помогать ветеранам СВО и их близким решать все возникающие вопросы. Это юристы, медики, психологи, социальные работники. Полное сопровождение по всем направлениям, начиная от реабилитации, заканчивая трудоустройством.

Филиал фонда расположен в новом просторном помещении со всеми условиями для маломобильных граждан. Есть отдельный врачебный кабинет и детская игровая зона.

Встретились здесь с нашими защитниками и их родными. Узнал их впечатление, все ли комфортно и удобно. Фонд и социальные координаторы помогут в решении любой проблемы, максимально упростив процесс с точки зрения оформления документов и других бюрократических моментов.

Девиз фонда - «Своих не бросаем». Эти важные знакомые каждому из нас слова - жизненная позиция граждан нашей страны, основа нашего единства и силы. Открытие фонда - еще одно тому подтверждение.