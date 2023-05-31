Защитники Отечества - это мы

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В центре, расположенном по адресу Киселева, 30/34, работают неравнодушные люди, профессионалы своего дела, которые будут помогать ветеранам СВО и их близким решать все возникающие вопросы. Это юристы, медики, психологи, социальные работники. Полное сопровождение по всем направлениям, начиная от реабилитации, заканчивая трудоустройством.Филиал фонда расположен в новом просторном помещении со всеми условиями для маломобильных граждан. Есть отдельный врачебный кабинет и детская игровая зона.Встретились здесь с нашими защитниками и их родными. Узнал их впечатление, все ли комфортно и удобно. Фонд и социальные координаторы помогут в решении любой проблемы, максимально упростив процесс с точки зрения оформления документов и других бюрократических моментов.Девиз фонда - «Своих не бросаем». Эти важные знакомые каждому из нас слова - жизненная позиция граждан нашей страны, основа нашего единства и силы. Открытие фонда - еще одно тому подтверждение.