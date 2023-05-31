Старейшая детская библиотека Фрунзенского района преображается в рамках нацпроекта «Культура»

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- Наша библиотека - одна из старейших в городе, - рассказала заведующая учреждением Валентина Прокофьева. - Более 60 лет мы обслуживаем свыше 5 тысяч читателей. Главная цель модернизации детской библиотеки — создать современное, привлекательное пространство, удобное для детей и родителей, для работы, учебы, чтения и развития, оснащенное цифровыми ресурсами и технологиями. Мы уверены, что благодаря нацпроекту «Культура», наша библиотека вновь станет местом притяжения местного населения: здесь будут рады всем, кто захочет провести полезный досуг, выбрать книгу, посетить мастер-классы, интересные мероприятия и встречи с известными людьми в сфере культуры и искусства. Дизайн-проектом предусмотрено создание открытого активного пространства для чтения, общения, учебы, самостоятельной работы и отдыха. Помещение общей площадью 258 кв.м. позволит создать современные функциональные зоны «Зал коворкинга», «IT-территория», «Хочу все знать», «Книжный лабиринт», «Библиодворик», «Каморка Папы Карло». В рамках модернизации библиотеки будут закуплены новые книги, установлена современная техника, мебель, новые компьютеры, удобные автоматизированные рабочие места для пользователей.В настоящий момент строители занимаются покраской стен и фасадными работами. В связи с тем, что библиотека расположена внутри жилого многоквартирного дома, то поставлена задача, в ходе которой необходимо выполнить покраску фасада в общей цветовой гамме для всего здания.Завершение ремонтных работ планируется в июне. После этого будет установлено компьютерное оборудование и наполнение книжного фонда.- Благодаря нацпроекту «Культура» в нашем регионе продолжается создание библиотек нового поколения, которые отличаются креативным дизайном, современным оборудованием и новыми формами обслуживания читателей, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. – За 2019 – 2022 гг. в рамках нацпроекта создано 16 модельных муниципальных библиотек нового поколения, на модернизацию которых было привлечено из федерального бюджета 100 млн. рублей. В 2022 г. были модернизированы 4 библиотеки Петровского, Пугачевского, Татищевского, Александрово-Гайского районов. В 2023 году откроется еще одна модельная библиотека в г.Саратове.