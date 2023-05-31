Виртуальный концертный зал в Марксе: академическое искусство – в глубинку

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Последний из них неделю назад появился в стенах Государственного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1» города Маркса. ДШИ была организована в здании 1898 года в 1919-ом. Образовательную деятельность творческие педагоги под руководством неутомимого директора Светланы Жуковой ведут в семи зданиях. Три из них находятся непосредственно Марксе; четыре филиала расположены в селах Подлесное, Баскатовка, Павловка и поселке Осиновский). 62 учебных класса выпускают одаренных музыкантов.Только в 2021-2022 учебном году учащиеся ДШИ приняли участие в 180 конкурсах профессиональной направленности. Число сольных участников составило 450 человек. Из них 209 стали лауреатами и 135 - дипломантами. За этот же период четверо обучающихся получили именные стипендии губернатора Саратовской области.Светлана Васильевна руководит школой более сорока лет и открытие нового зала, оснащенного по последнему слову техники считает неоценимым подарком родному учреждению и большой вехой в его развитии.- Не все любители классической музыки могут позволить себе посещать концерты столичных филармоний. Виртуальный концертный зал именно тот проект, который позволяет доставить классическое искусство в самые отдаленные уголки России. Это новый коммуникативный уровень продвижения академического искусства. Он расширит эстетические горизонты наших учеников, станет методическим подспорьем в их развитии, - поделилась радостью Жукова с корреспондентом нашего издания.Необходимость в ноу-хау от национального проекта «Культура» для марксовской ДШИ не вызывает сомнений. Сухие цифры статистики обнаруживают за собой большую и вдохновенную деятельность, которую ведут педагоги с будущими профи музыкальной сферы. В Детской школе искусств обучается 820 человек. Прием детей на обучение в прошлом году составил 176 человек, выпуск - 106 человек. 19 выпускников поступили в профессиональные образовательные учреждения и профильные вузы. В 2023 году из стен ДШИ №1 города Маркса выйдут 113 выпускников. Маленький город на Волге стабильно поставляет кадры в отечественную культурную отрасль.В школе реализуются 14 образовательных программ в области искусств, из них 9 предпрофессиональных в области музыкального, хореографического, изобразительного и декоративно-прикладного искусства и 5 общеразвивающих в области музыкального и декоративно-прикладного искусства.В день открытия ВКЗ в Маркс приехала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.- Сегодня ваш дружный талантливый коллектив получил Виртуальный концертный зал. Убеждена, 100 зрительских мест подарят детям и взрослым ощущение праздника, поскольку зал позволит жителям глубинки смотреть филармонические концерты, оставаясь при этом в родных селах и городах, - обратилась к собравшимся Наталия Юрьевна.Глава ведомства подчеркнула торжество большого искусства, которое заполнило стены образовательного учреждения. Уверенность Наталии Щелкановой в том, что зал станет одним из ключевых источников вдохновения, разделил воспитанник ДШИ №1, обучающийся по классу фортепиано, Родион Крючков:- Мне очень нравится заниматься музыкой. Уроки в Детской школе искусств помогают мне лучше усваивать предметы и в обычной школе. А после нее с удовольствием разучиваю новые произведения для фортепиано. Здорово, что открылся новый зал. Теперь мы сможем посмотреть, как учатся ребята из других городов.Воспитанники Детской школы искусств на открытии ВКЗ показали гостям небольшой, но очень насыщенный концерт. Он был составлен в основном из произведений великого русского композитора Сергея Рахманинова. В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося классика. «Слава народу» прозвучала в исполнении хора ДШИ №1. По своей сути композиция отразила цель национального проекта «Культура». Его задача заключается в создании славы будущим певцам, композиторам, исполнителям. А это возможно только при создании достойных условий для воспитания всесторонне развитой личности. Виртуальные концертные залы в этой связи являются мощным ресурсом. В минкультуры заверили, что вскоре ВКЗ откроются во всех муниципалитетах Саратовской области. «Цифровая культура» уходит в народ!