31 Мая 2023 СРЕДА
Новости
00:31 | 31 мая
Стали известны победители конкурсного отбора по программе «Земский учитель»
18:00 | 30 мая
Архитектурное наследие России обсудят на фестивале в Самаре
17:30 | 30 мая
В микрорайоне «Аэропорт» возведут около миллиона квадратных метров жилья
16:30 | 30 мая
Выпускникам из Екатериновского района впервые не пришлось «трястись» перед экзаменом
15:10 | 30 мая
В Саратовской области посеяно более 2,5 млн га яровых культур
14:30 | 30 мая
«Киноклассное лето» откроет благотворительный показ
13:00 | 30 мая
В июне жителей региона ожидает короткая рабочая неделя
12:03 | 30 мая
В Саранске пройдет II Всероссийский форум финно-угорских народов
11:04 | 30 мая
«Билет в будущее» — партнер национальных проектов
10:00 | 30 мая
В Саратове подведены итоги международного конкурса
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Архитектурное наследие России обсудят на фестивале в Самаре

Новости

VI Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие – 2023» пройдет с 8 по 10 июня в Самаре. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства строительства РФ.
Архитектурное наследие России обсудят на фестивале в Самаре

Тема – «Архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России» – ориентирована на поиск и выявление прогрессивных тенденций и инновационных подходов развития облика общественных центров городов, вовлечения памятников архитектуры в культурное и туристическое пространство.

В рамках фестиваля планируется конкурсно-выставочная программа: «Культурное наследие регионов России»; «Лучший объект сохранения и развития»; «Лучшее в отечественном историко-культурном туризме; «Лучшая студенческая работа»; «Лучшее печатное издание об архитектурном наследии».

Дополнительную информацию можно узнать на сайте Фестиваля: https://archnasledie.ru/.