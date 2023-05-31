Архитектурное наследие России обсудят на фестивале в Самаре
VI Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие – 2023» пройдет с 8 по 10 июня в Самаре. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства строительства РФ.
Тема – «Архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России» – ориентирована на поиск и выявление прогрессивных тенденций и инновационных подходов развития облика общественных центров городов, вовлечения памятников архитектуры в культурное и туристическое пространство.
В рамках фестиваля планируется конкурсно-выставочная программа: «Культурное наследие регионов России»; «Лучший объект сохранения и развития»; «Лучшее в отечественном историко-культурном туризме; «Лучшая студенческая работа»; «Лучшее печатное издание об архитектурном наследии».
Дополнительную информацию можно узнать на сайте Фестиваля: https://archnasledie.ru/.