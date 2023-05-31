В микрорайоне «Аэропорт» возведут около миллиона квадратных метров жилья

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«Мы планируем в первой половине лета этого года провести аукционы по выбору подрядной организации для комплексной застройки, включая объекты социальной инфраструктуры. Нужно понимать, что им понадобится электричество и вода. Напомню, что инфраструктурный бюджетный кредит, который получила Саратовская область, на развитие этого микрорайона – это было решение президента РФ Владимира Владимировича Путина. Поэтому нам необходимо в кратчайшие сроки начинать здесь работать», - обратился к профильным чиновникам и представителям ресурсоснабжающих организаций Роман Бусаргин.На сегодняшний день приступили к работам по проведению сетей канализации и водоснабжения к территории бывшего аэропорта «Центральный». Этими вопросами занимается ООО «Концессии водоснабжения – Саратов». Роман Бусаргин подчеркнул, что средства КВС в рамках технического подключения уже выделили. По словам подрядчика, по подведению канализации решили все вопросы. Что касается водопровода, то работы планируют начать в сентябре.«Водоснабжение, как и электроснабжение для строительного цикла - очень важный аргумент. Поэтому, пересматривайте графики строительства сети водоснабжения. Мы должны понимать, что на конец года на площадке должны быть электричество и вода. В целом хочу сказать, что для Саратова это самый серьёзный проект с точки зрения жилищного и социального строительства. Здесь будет осуществляться комплексная застройка территории. Здесь миллион квадратных метров объектов жилищного строительства и 500 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости», - напомнил всем присутствующим губернатор.Напомним, в 23 марта этого года заключено соглашение между Минфином РФ и Минфином Саратовской области на предоставление бюджетного кредита для строительства инженерных систем. 28 марта получено 486,4 миллионов рублей. В микрорайоне «Аэропорт» планируется возвести около 1 миллиона квадратных метров жилья, ещё 500 тысяч нежилой недвижимости, а также школы, детские сады, поликлиники. Освоить предстоит 220 гектаров земли. Планируется, что жить на новой территории будут около 30 тысяч человек.