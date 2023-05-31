В микрорайоне «Аэропорт» возведут около миллиона квадратных метров жилья
Такую задачу перед ресурсоснабжающими организациями поставил губернатор Роман Бусаргин по итогам планёрки на месте. Как сообщили главе региона энергетики, все технические условия уже согласованы.
«Мы планируем в первой половине лета этого года провести аукционы по выбору подрядной организации для комплексной застройки, включая объекты социальной инфраструктуры. Нужно понимать, что им понадобится электричество и вода. Напомню, что инфраструктурный бюджетный кредит, который получила Саратовская область, на развитие этого микрорайона – это было решение президента РФ Владимира Владимировича Путина. Поэтому нам необходимо в кратчайшие сроки начинать здесь работать», - обратился к профильным чиновникам и представителям ресурсоснабжающих организаций Роман Бусаргин.
На сегодняшний день приступили к работам по проведению сетей канализации и водоснабжения к территории бывшего аэропорта «Центральный». Этими вопросами занимается ООО «Концессии водоснабжения – Саратов». Роман Бусаргин подчеркнул, что средства КВС в рамках технического подключения уже выделили. По словам подрядчика, по подведению канализации решили все вопросы. Что касается водопровода, то работы планируют начать в сентябре.
«Водоснабжение, как и электроснабжение для строительного цикла - очень важный аргумент. Поэтому, пересматривайте графики строительства сети водоснабжения. Мы должны понимать, что на конец года на площадке должны быть электричество и вода. В целом хочу сказать, что для Саратова это самый серьёзный проект с точки зрения жилищного и социального строительства. Здесь будет осуществляться комплексная застройка территории. Здесь миллион квадратных метров объектов жилищного строительства и 500 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости», - напомнил всем присутствующим губернатор.
Напомним, в 23 марта этого года заключено соглашение между Минфином РФ и Минфином Саратовской области на предоставление бюджетного кредита для строительства инженерных систем. 28 марта получено 486,4 миллионов рублей. В микрорайоне «Аэропорт» планируется возвести около 1 миллиона квадратных метров жилья, ещё 500 тысяч нежилой недвижимости, а также школы, детские сады, поликлиники. Освоить предстоит 220 гектаров земли. Планируется, что жить на новой территории будут около 30 тысяч человек.
«Мы планируем в первой половине лета этого года провести аукционы по выбору подрядной организации для комплексной застройки, включая объекты социальной инфраструктуры. Нужно понимать, что им понадобится электричество и вода. Напомню, что инфраструктурный бюджетный кредит, который получила Саратовская область, на развитие этого микрорайона – это было решение президента РФ Владимира Владимировича Путина. Поэтому нам необходимо в кратчайшие сроки начинать здесь работать», - обратился к профильным чиновникам и представителям ресурсоснабжающих организаций Роман Бусаргин.
На сегодняшний день приступили к работам по проведению сетей канализации и водоснабжения к территории бывшего аэропорта «Центральный». Этими вопросами занимается ООО «Концессии водоснабжения – Саратов». Роман Бусаргин подчеркнул, что средства КВС в рамках технического подключения уже выделили. По словам подрядчика, по подведению канализации решили все вопросы. Что касается водопровода, то работы планируют начать в сентябре.
«Водоснабжение, как и электроснабжение для строительного цикла - очень важный аргумент. Поэтому, пересматривайте графики строительства сети водоснабжения. Мы должны понимать, что на конец года на площадке должны быть электричество и вода. В целом хочу сказать, что для Саратова это самый серьёзный проект с точки зрения жилищного и социального строительства. Здесь будет осуществляться комплексная застройка территории. Здесь миллион квадратных метров объектов жилищного строительства и 500 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости», - напомнил всем присутствующим губернатор.
Напомним, в 23 марта этого года заключено соглашение между Минфином РФ и Минфином Саратовской области на предоставление бюджетного кредита для строительства инженерных систем. 28 марта получено 486,4 миллионов рублей. В микрорайоне «Аэропорт» планируется возвести около 1 миллиона квадратных метров жилья, ещё 500 тысяч нежилой недвижимости, а также школы, детские сады, поликлиники. Освоить предстоит 220 гектаров земли. Планируется, что жить на новой территории будут около 30 тысяч человек.