Выпускникам из Екатериновского района впервые не пришлось «трястись» перед экзаменом

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Выпускники школ Екатериновского района сдавали ЕГЭ по русскому языку. До места сдачи экзамена некоторым школьникам пришлось проехать больше 40 км по трассе «Екатериновка - Альшанка - Бакуры - Ивановка». Этот участок привели в нормативное состояние за счет нацпроекта Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги».Вместе с выпускниками по отремонтированному участку дороги проехали специалисты областного минтранса. Раньше школьникам приходилось выезжать на экзамен более чем за два часа до его начала. Поскольку по «разбитой» дороге приходилось ехать медленно.«Глубокие ямы, тряска, бесконечные укачивания. Ехали только со скоростью 40 км – это все медленно. Дети после таких поездок приезжали в болезненном состоянии. Это для них дополнительный стресс. Из-за такой дороги нередко отказывались ездить на муниципальные мероприятия. А сейчас мы и на конкурсы, и на спортивные соревнования ездим – разница колоссальная», - рассказала директор школы села Бакуры Ирина Казарина.На экзамен по отремонтированному участку дороги проехали восемь выпускниц: четыре из школы села Бакуры, четыре – из села Альшанка.Дорожникам осталось привести в нормативное состояние последний участок трассы протяженностью 22,3 км. Подрядчик выполнил устройство АГБ-слоя (асфальтогранулобетон), который получается при переработке старого дорожного полотна, выравнивающего слоя покрытия. И начал укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия.Напомним, что в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние порядка 300 км дорог и 13 мостов и путепроводов.