В Саратовской области посеяно более 2,5 млн га яровых культур

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Всего зерновых и зернобобовых культур посеяно 1 млн 001 тыс. га, что составляет 100,3% от плана. На финишную прямую вышел сев технических культур: 1 млн 478 тыс. га или 84%. Кормовых культур посеяно 46 тыс. га, что составляет 65%.Кроме этого, в хозяйствах области продолжается сев овощных культур – посеяно 11,7 тыс. га, закладка питомников и садов интенсивного типа– 71 га и 98 га соответственно.Минеральные удобрения при севе яровых культур внесены на площади 436 тыс. га.