«Киноклассное лето» откроет благотворительный показ

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«Киноклассное лето» - программа показов областного киновидеоцентра - начнётся с благотворительного мероприятия для детей из ДНР и ЛНР. 30 мая в профилактории «Сокол» ребятам покажут отечественный мультфильм «Большое путешествие. Специальная доставка» (6+).А c 1 июня гостей киновидеоцентра – младших школьников ждут веселые летние киномероприятия на открытом воздухе и киносеансы. Итак, что ожидает зрителей летней площадки кинозала «На Рижской»?Первая неделя лета будет посвящена здоровому образу жизни. Перед киносеансом зрители посетят «КИНОчас здоровья» - вспомнят правила здорового образа жизни, пройдут «тропу здоровья» и с помощью водных пистолетов с легкостью избавятся от вредных микробов.Во вторую неделю июня гости пройдут занятия в «ЛЕТОакадемии». Игровая площадка станет настоящей школой поведения в любых ситуациях. Чтобы пройти все «уроки», ребятам понадобится проявить смекалку, смелость, ловкость и любознательность.«КИНОпутешествие для настоящих друзей» ждет зрителей киновидеоцентра с 15 по 21 июня. Вместе с ведущим юные «путешественники» вспомнят творчество любимых писателей – Николая Носова, Григория Остера, Виктора Драгунского. Ребята попытают удачу в конкурсах, а еще станут участниками флешмоба с известными киногероями.Продемонстрируют «Кто во что горазд» юные зрители в заключительную июньскую неделю – вспомнят дворовые игры и будут повторять танцы своих мам и пап.Записаться на летнюю программу можно по телефону: (8452) 62-31-98. Подробное расписание работы площадок можно узнать здесь.Для справкиНапомним, в 2022 году участниками открытых летних площадок областного киновидеоцентра стали 2205 младших школьников Саратова.