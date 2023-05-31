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В Саранске пройдет II Всероссийский форум финно-угорских народов

Новости


Всероссийский форум финно-угорских народов «Этнокультурное многообразие России: современные вызовы и перспективы развития» пройдет в Саранске 16-19 августа 2023 года.

Форум станет ключевым мероприятием в области национальной политики Российской Федерации, ориентированным на содействие дальнейшему развитию научного, культурного, языкового и иного сотрудничества финно-угорских народов.

В рамках деловой программы форума запланированы пленарное и секционные заседания, посвященные нематериальному этнокультурному достоянию, IT-технологиям в культурно-языковом пространстве и проектной деятельности молодежи. На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы реализации государственной национальной политики, взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций.

Форум объединит на своей площадке этнокультурные общественные организации, представителей экспертного и научного сообщества, средств массовой информации, учреждений образования, культуры, искусства и органов власти.