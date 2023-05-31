«Билет в будущее» — партнер национальных проектов

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Итоги ежегодной Национальной премии «Наш вклад», организатором которого выступает АНО «Национальные приоритеты», были подведены 25 мая 2023 года. «Наш вклад» – первая в России премия, которая отмечает участие бизнеса и НКО в достижении национальных целей и реализации нацпроектов. Участники Национальной премии «Наш вклад» запускают новые социальные инициативы, создают дополнительные рабочие места, поддерживают развитие предприятий, инвестируют в российскую экономику, помогают развитию образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта.«Отдельно хочу поблагодарить некоммерческие организации, которые своей волонтерской деятельностью способствуют развитию культуры, образования, науки, экологии и здравоохранения. Постоянно проявляют заботу о старшем поколении и людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы видим, что почти половина участников Премии – это именно некоммерческие организации. Они являются важным звеном в реализации социально значимых инициатив», – отметил первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.Победителей Премии определяют в семи номинациях: госкорпорации и госкомпании, сетевой и крупный бизнес, регион, средний бизнес, малый бизнес, некоммерческие организации, партнер года (за реализацию партнерских проектов с АНО «Национальные приоритеты»). Всего на Премию в 2022 году поступило более 400 заявок от компаний из всех российских регионов. Экспертный отбор прошли 129 организаций. Все они стали финалистами и получили статус «Партнер национальных проектов».«Включение в национальную премию «Наш вклад» и получение статуса партнера национальных проектов – это признание проекта «Билет в будущее» в реализации ключевых показателей национального проекта «Образование» как результата совместной работы большой команды педагогов, ученых, методологов, аналитиков, партнеров по программе профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Благодаря проекту в 2022 году более 1,5 миллионов школьников приняли участие в мероприятиях проекта», – отметил Иван Есин, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов (федеральный оператор проекта «Билет в будущее»).В 2023 г. проект «Билет в Будущее» расширяет формат работы, делая программу профессиональной ориентации более доступной как для детей, так и для родителей. В частности, на платформе проекта появился первый профориентационный город для школьников – Профиград. В нем дети в формате игр, тестов, опросов и виртуальных профессиональных проб узнают о профессиях, которые востребованы на современном рынке труда, имеют возможность «примерить» на себя роль инженера-технолога, дизайнера, агронома, искусствоведа, ученого и др. Для родителей в ближайшее время будет открыт большой образовательный курс «Родители в теме», состоящий из пяти программных модулей. В процессе обучения родители познакомятся с перспективными отраслями российской экономики, ответят на вопрос: как оказать помощь ребенку в выборе профессиональной траектории, а самое главное — сделать этот выбор безболезненным, узнают о том, что из себя представляет система профессионального образования в России.В настоящее время региональные команды проекта проходят обучение в онлайн-школе, целью которой является повышение профессиональных компетенций региональных операторов в таких направлениях работы, как работа с партнерами, организация профессиональных проб в регионах, знакомятся с методическим сопровождением профессионального минимума, познают специфику медийного сопровождения проекта.Напомним, что региональным оператором проекта в Саратовской области является ГАУ ДПО «Саратовский Областной Институт Развития Образования». Саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» является площадкой для проведения проекта в регионе с 2021 года. Местом проведения мультимедийной выставки-тестирования «Лаборатория будущего» во время каждого учебного года становится одна из экспозиций.