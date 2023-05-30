По новой дороге в Ласточкино дети будут безопасно добираться до школы
Саратовской областной Думой поддержана инициатива о строительстве объездной дороги в Ласточкино. Для удобства передвижения пешеходов, в том числе и для будущих школьников нового образовательного учреждения, в микрорайоне будет перенесена оживленная улица.
«При поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина внесены коррективы еще на этапе строительства новой школы. Строительство объездной дороги по улице Романтиков обеспечит безопасный путь до образовательного учреждения: не пересекая проезжую часть, двигаясь по аллее микрорайона, ребята смогут попасть в школу. Губернатор области Роман Бусаргин держит реализацию этого проекта на контроле, благодаря чему в областном бюджете были найдены необходимые средства. Главное для любого педагога и родителя - безопасность наших детей», - отметила директор Медико-биологического лицея Татьяна Сыромолотова.
Напомним, в 2022 году началось строительство школы в новом микрорайоне города Саратова – «Ласточкино». Возведение нового образовательного учреждения на 550 мест проходит в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта Президента Владимира Путина «Образование».
«При поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина внесены коррективы еще на этапе строительства новой школы. Строительство объездной дороги по улице Романтиков обеспечит безопасный путь до образовательного учреждения: не пересекая проезжую часть, двигаясь по аллее микрорайона, ребята смогут попасть в школу. Губернатор области Роман Бусаргин держит реализацию этого проекта на контроле, благодаря чему в областном бюджете были найдены необходимые средства. Главное для любого педагога и родителя - безопасность наших детей», - отметила директор Медико-биологического лицея Татьяна Сыромолотова.
Напомним, в 2022 году началось строительство школы в новом микрорайоне города Саратова – «Ласточкино». Возведение нового образовательного учреждения на 550 мест проходит в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта Президента Владимира Путина «Образование».