По новой дороге в Ласточкино дети будут безопасно добираться до школы

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«При поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина внесены коррективы еще на этапе строительства новой школы. Строительство объездной дороги по улице Романтиков обеспечит безопасный путь до образовательного учреждения: не пересекая проезжую часть, двигаясь по аллее микрорайона, ребята смогут попасть в школу. Губернатор области Роман Бусаргин держит реализацию этого проекта на контроле, благодаря чему в областном бюджете были найдены необходимые средства. Главное для любого педагога и родителя - безопасность наших детей», - отметила директор Медико-биологического лицея Татьяна Сыромолотова.Напомним, в 2022 году началось строительство школы в новом микрорайоне города Саратова – «Ласточкино». Возведение нового образовательного учреждения на 550 мест проходит в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта Президента Владимира Путина «Образование».