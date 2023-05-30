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В Саратове подведены итоги международного конкурса

Новости
В Саратовском государственном политехническом университете состоялась торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса «Цифровой ветер-2023»
В Саратове подведены итоги международного конкурса

Участие в конкурсе приняли более 4000 человек в возрасте от 7 до 25 лет.

В пятницу, 26 мая, прошла торжественная церемония закрытия Международного конкурса компьютерных работ для детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер-2023». На ней были отмечены финалисты и победители международного тура – из 4000 участников в финал вышли 80 лучших.

Цель конкурса - привлечение внимания школьников и студентов к современным информационным технологиям, приобретение участниками практических навыков работы с программным обеспечением.

Организатором «Цифрового ветра» уже 22 года выступает Институт прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ им. Гагарина Ю.А.В этом году конкурс проводился при поддержке министерства цифрового развития и связи области.

Для оценки конкурсных работ был создан Экспертный совет, состоящий из представителей сферы IT – бизнеса, рекламы, масс – медиа, российских и зарубежных партнеров, оценка проходила по 4 основным номинациям, помимо этого, 5 номинаций, связанных с медиа-технологиями были выделены в отдельный Всероссийский фестиваль современных медиа-технологий «Клип-класс». В каждой из номинаций было представлено несколько возрастных категорий.

«Дорогие финалисты и победители «Цифрового ветра»! От всей души поздравляю Вас с успешным завершением такого масштабного конкурса компьютерных работ для детей, юношества и студенческой молодежи. Вы стали лучшими среди тысяч участников, Ваши проекты признаны сильными, интересными, достойными, перспективными, и Вы по праву теперь можете считаться экспертами в разных направлениях ИТ.

Уверена, этот конкурс стал значимым событием в Вашей жизни, Вы многому научились, нашли новых друзей, получили новые навыки и смогли доказать, что именно Вы достойны победы.
Пусть те знания и опыт, которые были получены здесь, станут еще одной ступенькой в Вашей будущей карьере. Надеемся, что она будет связана с информационными технологиями. Желаю Вам не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед и покорять любые вершины!

Отдельные слова благодарности хочется выразить Саратовскому государственному политехническому университету за их большой вклад в развитие информационных технологий на территории Саратовской области и популяризацию ИТ-специальностей», - поздравила финалистов конкурса первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.

Во время церемонии были представлены лучшие конкурсные работы. Финалисты конкурса получили ценные призы и грамоты от организаторов и партнеров конкурса, а также Благодарственные письма от министерства цифрового развития и связи области.
С более подробной информацией вы можете ознакомиться по ссылке – http://www.digitalwind.ru/.