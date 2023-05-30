Роман Чуйченко рекомендовал городским депутатам перенять опыт коллег из Краснодара

просмотров: 80

«Сегодня знаменательный день. Сегодня от могучего тела России удалось отцепить ещё одну ядовитую присоску из темного, враждебного прошлого. Депутаты гордумы Краснодара показали всему миру по-настоящему ответственное отношение к заботе о будущем всех горожан и гостей краевой столицы.Они приняли новые правила благоустройства, в которых прописан запрет на вывески на иностранных языках, включая транслитерации. Закон вступит в силу 1 сентября. На исправление вывесок дается год. Но бизнес, зарабатывающий деньги на магистральных улицах и в пределах исторического центра, должен привести в порядок общественные пространства раньше. К марту.Лёд тронулся, и теперь появилась уверенность, что новация вскоре будет внедрена во всех городах России.Не хочу думать, что депутаты муниципальных собраний Саратовской области будут двигаться в арьергарде истории.Я бы, конечно, будь на их месте, перенёс бы нормы, уже внедрённые краснодарскими коллегами, с берегов Кубани на наши волжские просторы максимально оперативно», - подчеркнул Роман Чуйченко (фракция «Единая Россия»).