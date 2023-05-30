Роман Чуйченко рекомендовал городским депутатам перенять опыт коллег из Краснодара
Зампред областной Думы в своем телеграм-канале обратил внимание на решение кубанских коллег по поводу запрета рекламных вывесок на иностранных языках.
«Сегодня знаменательный день. Сегодня от могучего тела России удалось отцепить ещё одну ядовитую присоску из темного, враждебного прошлого. Депутаты гордумы Краснодара показали всему миру по-настоящему ответственное отношение к заботе о будущем всех горожан и гостей краевой столицы.
Они приняли новые правила благоустройства, в которых прописан запрет на вывески на иностранных языках, включая транслитерации. Закон вступит в силу 1 сентября. На исправление вывесок дается год. Но бизнес, зарабатывающий деньги на магистральных улицах и в пределах исторического центра, должен привести в порядок общественные пространства раньше. К марту.
Лёд тронулся, и теперь появилась уверенность, что новация вскоре будет внедрена во всех городах России.
Не хочу думать, что депутаты муниципальных собраний Саратовской области будут двигаться в арьергарде истории.
Я бы, конечно, будь на их месте, перенёс бы нормы, уже внедрённые краснодарскими коллегами, с берегов Кубани на наши волжские просторы максимально оперативно», - подчеркнул Роман Чуйченко (фракция «Единая Россия»).
«Сегодня знаменательный день. Сегодня от могучего тела России удалось отцепить ещё одну ядовитую присоску из темного, враждебного прошлого. Депутаты гордумы Краснодара показали всему миру по-настоящему ответственное отношение к заботе о будущем всех горожан и гостей краевой столицы.
Они приняли новые правила благоустройства, в которых прописан запрет на вывески на иностранных языках, включая транслитерации. Закон вступит в силу 1 сентября. На исправление вывесок дается год. Но бизнес, зарабатывающий деньги на магистральных улицах и в пределах исторического центра, должен привести в порядок общественные пространства раньше. К марту.
Лёд тронулся, и теперь появилась уверенность, что новация вскоре будет внедрена во всех городах России.
Не хочу думать, что депутаты муниципальных собраний Саратовской области будут двигаться в арьергарде истории.
Я бы, конечно, будь на их месте, перенёс бы нормы, уже внедрённые краснодарскими коллегами, с берегов Кубани на наши волжские просторы максимально оперативно», - подчеркнул Роман Чуйченко (фракция «Единая Россия»).